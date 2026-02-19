【HSGK 1/72 アゲハ・モルフォ・ザ・スルタン】 2月21日～27日 大阪SR先行抽選申込受付予定 2月28日～3月8日 その他店舗第1期抽選申込受付予定

ボークスは2月21日から3月8日にボークス大阪SR6階で実施する「ボークスF.S.S.シリーズ展 in 大阪SR 2026冬」にて、「HSGK 1/72 アゲハ・モルフォ・ザ・スルタン」の先行抽選申込受付を実施する。

申込受付期間は2月21日から27日まで。価格は143,000円で、3月27日に当選発表、同日から4月5日まで支払いを受け付け、2026年初夏に発送予定。

その他店舗では、2月28日から3月8日の期間第1期抽選申込受付を実施する。当選発表と支払期間、発送時期は同じ。

「HSGK 1/72 アゲハ・モルフォ・ザ・スルタン」は「ファイブスター物語」に登場するゴティックメード「アゲハ・モルフォ・ザ・スルタン」を1/72スケールでの組み立て式ガレージキットで再現したもの。サイズは約581（高さ）×495（幅）mm、後方伸長時全幅は約1324mmで、パーツ総数は197点。2mmステンレス棒2本が付属し、成型色はベージュとクリアの2色。ボークスならではの高精細な造形技術で、流麗なゴティックメードを組み立てられる。

「ボークスF.S.S.シリーズ展 in 大阪SR 2026冬 」にて、

「HSGK 1/72 アゲハ・モルフォ・ザ・スルタン」の第1期抽選申込を、

どの店舗よりも1週間早くお申込いただけます！



大阪SR第1期抽選申込期間：2/21（土）～3/8（日）※他店舗は2/28（土）から… pic.twitter.com/WHIS29tRJo - ボークス ホビー企画室公式 (@volks_hobbydept) February 19, 2026

(C)EDIT ,All rights reserved.