昨年はライバル球団・阪神の独走Vを許した巨人。2月10日からの春季キャンプ第3クールでは、OBの松井秀喜氏が臨時コーチを務めた。2年ぶり5度目のことで、ニューヨークの自宅から羽田経由での宮崎入りだった。

【写真】2024年、「KOBE CHIBEN」に参加しスリーランホームランを打ったときの松井秀喜氏

ジャイアンツのスタッフジャンバーを着て、グラウンドに登場。野手陣を前に「少しでも力になれたら。こういうことを聞いてみたいというのがあれば聞いてください」と挨拶すると、すぐに若手が松井氏の周囲に集まった。巨人担当記者が言う。

「リチャード、門脇誠、泉口友汰、中山礼都、石塚裕惺が次々と松井氏にアドバイスを求め、ベテランの丸佳浩まで指導を仰いでいました。松井氏は身振り手振りを交えてそれぞれに指導。ポスト岡本（和真）といわれる高卒2年目の石塚は、松井氏のアドバイスの直後に70スイングで12本のサク越えを放っていた」

2日目は紅白戦の前にマイクを握り、スタンドに向かって「私がなぜここに来たかかわりますか。2年前に来て優勝したので、ゲンを担ぎました」と挨拶し、スタンドに詰めかけたファンは拍手喝采だった。巨人OBはこう言う。

「松井の指導に定評があるのはたしか。2018年のキャンプで松井氏の指導を受けた岡本和真は、同年からレギュラーに定着して6年連続30本塁打以上に。坂本勇人も松井のアドバイスで成長したひとり。

翻って、阿部（慎之助監督）が指揮を執ったこの2年で、泉口を除けば若手が全く育っていない。2年前のキャンプでは背番号55を受け継いだ秋広優人に松井が1時間近く直接指導を行ないましたが、阿部は昨年、秋広をトレードに出してしまった。

今年は監督契約最終年の3年目。優勝すれば続投だろうが、V逸となれば監督交代は必至。高橋由伸の再登板の可能性もゼロではないが、長嶋（茂雄）さんが亡くなったことで松井待望論が出ている状況です」

"松井監督待望論"が盛り上がる一方で阿部監督は

昨年6月に長嶋氏が亡くなった際、弔問に訪れた松井氏は「長嶋さんと生前に約束したことがある」と口にして注目集めた。

「松井が巨人の監督になる可能性に言及したことはほとんどなかったが、長嶋さんが死去して以降、巨人での露出度が増えたのはたしか。昨年11月には『ジャイアンツ・ファンフェスタ"延長戦"』に2002年優勝メンバーとして出席。球団ホームページでは、今年の年間シーズンシートの申し込みページやプロモーション映像に紺のジャケット姿で単独で登場しており、巨人OBの顔という印象になった。

さらに春季キャンプでの2年ぶりの臨時コーチですからね。球団との距離が急接近しているのはたしかだし、松井にも変化があったということじゃないか」（前出・巨人OB）

"松井監督待望論"が盛り上がるなか、阿部監督が苦境にあるのも事実だ。「レギュラーを白紙にして競争させたい」とコメントしているが、現実としては4番も固まらなければ、ローテーションも埋まっていない。

「主軸も先発陣も外国人選手で穴埋めしなくてはならない状況です。オフの補強は外野の松本剛だけで、後はウィットリーら3人の先発投手、4番候補のダルベックという計４人の新外国人がいるだけ。

山口寿一オーナーは若手の育成を期待しているが、阿部監督は"ジャイアンツは勝たないといけない"という姿勢で、じっくり育成に取り組もうとしているようには見えない。阿部監督にとっては優勝以外に生き残る道はないから仕方がないのではないか」

球界の盟主の地位を取り戻すためにと、"松井監督待望論"がさらに盛り上がることになるのだろうか。

