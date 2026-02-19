衆院選で大敗した中道改革連合が、小川淳也新代表のもと、再スタートした。衆院選では公示前の167議席から49議席へと118議席を失うという「ひとり負け」。立憲民主党と公明党の合流を主導した野田佳彦、斉藤鉄夫両共同代表が引責辞任し、代表選で選出されたのが小川氏だ。

【写真を見る】2017年の企画で「平成総理一番の悪筆」と評された野田佳彦氏の書道。野田氏が配っていた「敗戦の弁」

壊滅的な状況の中道を「火中の栗」ならぬ「地中のマグマ」に例える小川氏はどんな人物なのか。

自身のことを「高松のパーマ屋のせがれ」と自己紹介するように、小川氏は香川県高松市出身。東京大学法学部を卒業後、自治省（現・総務省）に入省し、2003年の衆院選で香川1区から民主党公認で初出馬。このときは落選したものの、2年後の衆院選で比例復活当選し、初めての議席を得た。

2020年には、ドキュメンタリー映画「なぜ君は総理大臣になれないのか」で政治活動が取り上げられ、一部で話題を呼んだ。

大手紙政治部記者は小川氏の人物像について、こう話す。

「小川氏はこれまで数々の政治パフォーマンスを行ってきましたが、特に記憶に鮮明に残っているのは、2021年の衆院選です。このとき、香川1区は小川氏と自民候補の一騎打ちになるとみられていましたが、選挙直前で日本維新の会が候補者を擁立しました。

野党候補を一本化して選挙に臨みたかった小川氏は、あろうことか、公示前に維新の会合に乗り込み、当時の馬場伸幸幹事長の腕にしがみついて、『野党候補の一本化を』と、維新候補の擁立取り下げを懇願したのです。

ここまでどストレートな行動をするのかと維新議員たちを驚愕させたのは、永田町では有名な逸話です」

また、別の政治部記者はこうも話す。

「小川氏といえば、筋金入りの共産党連携論者でもあります。立憲民主党は『立憲共産党』とも揶揄されたように、共産党との協力関係が常に批判の対象となってきました。

それだけに、おおっぴらに共産連携論を唱えるのははばかられていましたが、小川氏は『共産党を溶かす』というのが持論なんです。ヨーロッパの共産党が既存の左派政党に溶け込むように吸収され消滅していったように、日本の共産党も溶けていくと力説していました。

しかし、今回、立憲民主党が手を組んだのは公明党。公明党と共産党は水と油の関係ですから、小川氏は持論をかなぐり捨てる覚悟でしょう」

小川氏自身が「地中のマグマ」と表現したように、中道の党運営は前途多難だ。それは早速、衆院の副議長人事で露呈した。

中道は18日から始まる特別国会で、衆院の副議長人事に関し、当初は泉健太元立民代表をあてようとしていた。一方、副議長ポストは要職を歴任したベテランの「上がりポスト」なだけに、51歳の泉氏にとっては"上がった"感はマイナスに働きうる。

泉氏が自身のＸで「なぜ俺に回ってくるのか」と当惑したのも無理はないだろう。結局、公明党の代表経験者である石井啓一氏で副議長人事は落ち着いた。

そのほかにも小川氏が直面している問題はある。

「より深刻なのが、党の職員問題です。立憲民主系の衆院議員は数が激減したため、今や議員数と職員数の割合がアンバランスになっている。政党交付金は国会議員数に応じて配分されるため、党職員のリストラは不可避な情勢です。

ある立憲民主系職員は『もう飲み会の経費は切れない』なんてこぼしていましたよ」（同前）

しかしながら党職員は組織の基盤でもある。小川氏は自ら拾い上げた「マグマ」にうまく対処できるのか、今後に注目したい。