杏、“難解”1000ピースのパズルを完成させる「すご〜い」「これは難しいぞお」「根気と集中力がすごい」
俳優の杏（39）が18日、自身のインスタグラムを更新。1000ピースのジグソーパズルを完成させたことを報告し、ファンから驚きの声が寄せられている。
【写真】「すご〜い」杏が完成させた1000ピースのパズル
杏は「1000ピース」と書き出し、「モチーフが多いから、割と簡単にできるかな？と思ったら… ピースの形がかなりユニーク!!思っていたよりも何倍も難しいパズルでした!!」とジグソーパズルに挑戦したことを明かした。
投稿では、色鮮やかな料理やフルーツがテーブルセッティングされた完成後のパズルを写真で公開。さらに、パズルのパッケージや細部の写真で、独特な形状のピースで構成されたパズルを紹介し、杏は「レトロかわいい」と表現した。
この投稿にファンからは「スゴイ」「これは難しいぞお」「このピースは難しそう〜！」「いろんな形のピースがあるんですね」「完成すごいです」などのコメントが寄せられ、難解なパズルを完成させた杏の集中力に称賛の声が集まっている。
