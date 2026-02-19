なんば駅直結の「焼肉きんぐ」誕生へ 関西初の都市型ビルイン店舗、ビジュアル公開
「焼肉きんぐ」（運営：物語コーポレーション）の関西初となる駅直結・都市型ビルイン店舗が、大阪・なんばに2月27日グランドオープンすることになり、内装ビジュアルなどが公開された。
【写真】なんば駅直結の「焼肉きんぐ」食べられる焼肉のイメージ
全国364店舗目となる『焼肉きんぐnamBaHIPS店』は、大阪メトロなんば駅の出口から直結の好立地。「namBaHIPS」（ナンバヒップス）の7階に入居する。
「⼤阪屈指のターミナル駅を有する難波は、昨今は国内のみならずインバウンド需要も多く、⾮常に活気にあふれたエリアです。性別・年齢・国籍を問わず、多様なお客様に気軽に『焼⾁⾷べ放題』を⼼ゆくまで楽しんでいただきたいという想いから、今回の出店に⾄りました」とする。
オープン後には「沖縄フェア」などが控える。
■『焼⾁きんぐnamBaHIPS店』
⼤阪府⼤阪市中央区難波1-8-16 7F
アクセス︓ Osaka Metro「なんば駅」15-B出⼝直結
営業時間︓ 11:00 - 23:00（最終⼊店22:00）
卓数（席数）︓ 28卓（132席）
