女優の大竹しのぶ（68）が18日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・05）に出演。かつて自宅で食事を振る舞ってくれた先輩女優について語った。

この日の3曲目として小川知子の「初恋のひと」をかけると、「私、知子さんのおうちに一度お邪魔したことがあるんですよ」と大竹。「なんでそうなったかが全然覚えてなくて」ともらした。

出会いは10代の頃のドラマ共演だったといい、「パーティーで歌っている知子さんを見て“凄い素敵だなー”“奇麗なドレスだなー”“歌が上手だなー”と思って。“知子さんかっこいいです”って言って。それから何年かして“遊びにおいで”って言われて。遊びに行って、お昼をごちそうになったことを今聴きながら思い出しました」と懐かしんだ。

「パスタを作ってくれてね、とびこが上に乗ってて。そんなスパゲッティー食べたことなかったから“何ですかこれは！？”って言って」と回顧。「“簡単にできるのよ”って。凄いおいしかったの思い出しました」と振り返った。

「知子さん元気かなぁ。なんか会いたくなってしまいました」となもらした。