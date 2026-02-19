俳優の小池徹平（40）が19日、都内で主演ミュージカル「どろんぱ」の公開稽古および記者会見に出席した。

本作は劇作家・末満健一氏とワタナベエンターテインメントがタッグを組んだMOJOプロジェクトの第2弾。互いに孤独を埋め合うように出会った妖怪と人間の関わり合いを軸に、「親子の愛と絆」を描く。小池が演じるのは、煙の妖怪・烟々羅（えんえんら）。屋比久知奈演じる遠野爽子に取り憑き、「夫」だと思い込ませる…という役どころ。物語の序盤では人間に化けながら爽子を見守っていくが「物語が進むにつれて妖怪に戻るシーンがあるんですけど、人間と妖怪になったときの演じ分けを楽しんでいただけたら」とアピール。推しポイントにキャラクターのビジュアルを挙げ「本当に妖怪として皆さん出てくるので、まずびっくりする。一瞬怖いかなと思うかもしれないけど、見れば見るほど楽しくなってくるような、面白エンターテインメントが詰まっていると思う。妖怪がたくさん見れるって言うのがポイント」と語った。

屋比久は小池と初共演。稽古では壮大なデュエットナンバーを披露したが、「頼りにしかならないですね」と信頼を寄せた。「優しさと強さを兼ね備えている。徹平さんでよかった。チームの空気を良くしてくれる」と屋比久から大絶賛を受けた小池は「うれしい」と満面の笑み。報道陣から「小池さんの座長ぶりはいかがですか」と問われると、キャスト陣が「最高です！」と即答。小池が「言わせてないですからね！」と苦笑し、会場を盛り上げた。

生駒里奈も福の神・座敷童子役で出演。小豆飯が好物で「ついつい小豆飯をあげたくなるような座敷童を目指しながらやっています」と見どころを明かした。「妖怪っぽいキャストは？」と聞かれた場面では真っ先に生駒の名が挙がり、「座敷童子にぴったり。座敷童子が生駒ちゃんをやってるのかってくらい」と小池もべた褒め。生駒も楽しみながら演じているようで「全然役作りしてない」と話した。

17年前から本作の構想を練っていたという末満氏は「『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』など、最近妖怪の波が来ている」と推察。ライフワークとして上演し続けてきた「TRUMPシリーズ」や第1弾の「イザボー」とは対照的にハッピーエンドの物語だと明かしつつ、「こういうミュージカルもあっていいのでは。三味線や和太鼓など、和を取り入れた楽曲もある。こんなミュージカルの可能性もあるんだと思ってもらえる作品になれば。2人の愛の物語を楽しんでいただけたら」と期待した。小池は「末満さんが大事に温めてきた作品。何も考えずに楽しめるので、劇場に遊びに来てください」と呼びかけた。東京公演は日本青年館ホールで3月16日〜29日まで。大阪公演はSkyシアターMBSで4月3日〜7日まで。

記者会見には末満氏、小池、屋比久、生駒のほか、木内健人、東島京、加治将樹、土井ケイト、相葉裕樹、吉野圭吾、真琴つばさが登壇した。