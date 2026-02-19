ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが１９日、総合司会を務めるＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」に出演。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルを獲得した“りくりゅう”こと木原龍一、三浦璃来ペアに、２人の関係性について根掘り葉掘りたずねた。

この日、りくりゅうペアはミラノの特設スタジオから生出演。東京のスタジオから安住アナが「お２人の関係性の素晴らしさっていうの？もしかすると見せてないのかもしれませんが、カナダのトロントで共同生活していると聞いてますけど。普段からけんかすることとかってないんですか？どうですか？」と２人の私生活について尋ねた。

これに三浦は「本当にスケートのことで言い合いはあんまりしないんですが、普段からちっちゃいケンカはよくしますね。何かきょうだいげんかみたいな感じです」と笑顔を見せた。

安住アナは「どれぐらいの共同生活をしてるんですか？」とさらに踏み込むと、「常に一緒にいるんで。それが当たり前みたいになってます」と三浦。安住アナが「起きる時間とかも一緒にしてるんですか？」と畳みかけると、木原が「練習時間が一緒だから、起きる時間は一緒ですね」と応じていた。

これまでミラノ観光はできたかと問われると、木原は「まだ今、全然できてないです。きょう、ようやくピザが食べられました」と三浦と顔を見合わせて笑った。