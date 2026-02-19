「テレ東系 ウェルビーイングってなんだ？WEEK」を実施！3／14〜15は東京ドームシティでイベントも実施！
テレビ東京では3月9日（月）〜3月15日（日）の1週間、「テレ東系 ウェルビーイングってなんだ？WEEK〜こころとカラダになんかいい〜」を実施します。「心身ともに満たされ、幸せだと実感できる状態」を指す“ウェルビーイング”。テレ東のコンテンツには、グルメ、推し活、旅…など、実はウェルビーイングな内容がたっぷり詰まっているかもしれません。「テレ東系 ウェルビーイングってなんだ？WEEK」は、あなたの「好き」や「心地いい」を大切にする時間を、放送を通じて発信し、自分をごきげんにする“ちょっと幸せな瞬間”をたくさんの人に届ける1週間です。
【テレビ東京グループの「ウェルビーイング」のフィロソフィー】
〜まずは自分を「ごきげん」にしてみよう。〜
最近よく聞く「ウェルビーイング」。
なんだか難しそうな言葉だけど、本当は、もっと身近で、もっと自分勝手でいいはず。
推し活でときめいたり、背徳感たっぷりのご飯をほおばったり、あてもなく知らない街を歩いてみたり、運動や睡眠の習慣を見直してみたり。
テレ東が届けたいのは、あなたの「好き」や「心地いい」を大切にする時間です。
そのごきげんな空気を隣の人へ、そして社会・地球全体へと広げていきます。
＼アンバサダーは、ビビる大木＆矢作兼！／
この度、「テレ東系 ウェルビーイングってなんだ？WEEK〜こころとカラダになんかいい〜」の公式アンバサダーが決定！テレ東にて毎週日曜よる8時50分放送中の「家、ついて行ってイイですか？」でMCを務めるビビる大木と矢作兼（おぎやはぎ）が選ばれました。いつも番組で素敵な市井の方々の人生譚を覗き、さまざまな“ウェルビーイング”の在り方を目撃している二人から、アンバサダーへの意気込みが到着しました！
≪アンバサダーコメント≫
■ ビビる大木
みなさんの生活の中で、実は人から見るとささやかだけど、自分にとっては大きな幸せということがあると思います。
そんなことを見つけながら、このWEEKを楽しみたいと思います！
■ 矢作兼（おぎやはぎ）
「テレ東系 ウェルビーイングってなんだ？WEEK」がうまくいくように本当にもう全部背負っていきたいと思います。
ウェルビーイングは任せてください、片手間でやりません。頑張って全力で行きたいと思います。
＼3月14日・15日は東京ドームシティでイベントも！／
そしてWEEKの週末にあたる3月14日（土）〜3月15日（日）には、テレ東×ウェルビーイングのイベント「テレ東ウェルビーイングってなんだ？パーク」が東京ドームシティにて開催されます！ステージやブースのコンテンツを通してウェルビーイングが体験できる、特別な2日間です。ぜひ奮ってお越しください！
「テレ東 ウェルビーイングってなんだ？パーク」概要
期間：2026年3月14日（土）〜3月15日（日）
場所：東京ドームシティ セントラルパーク
【「テレ東系 ウェルビーイングってなんだ？WEEK」参加番組】 ※情報は2/19時点
＜目玉特番＞
◆3月14日（土）昼12時15分〜午後2時15分 「こんナンSDGsどうですか？」
◆3月14日（土）午後4時〜午後4時45分 「なんで会社辞めないんですか？」
◆3月14日（土）・15日（日）午後4時45分〜夕方5時15分 「モヤモヤさまぁ〜ずウェルビーイング」
◆3月15日（日）夕方6時30分〜夜9時54分 「家、ついて行ってイイですか？」
＜レギュラー番組＞
3月9日（月）〜3月13日（金）
◆朝5時45分〜朝7時5分 「Newsモーニングサテライト」
◆午後3時40分〜午後4時54分 「よじごじDays」
◆夜10時〜夜11時4分 「WBS（ワールドビジネスサテライト）」
（※13日（金）は夜11時〜深夜0時4分の放送となります。）
＜日付別レギュラー番組＞
◆3月9日（月）夕方6時25分〜夜8時 「YOUは何しに日本へ？」
◆3月9日（月）夜8時〜夜9時54分 「世界！ニッポン行きたい人応援団」
◆3月10日（火）夕方6時25分〜夜8時54分 「ありえへん∞世界」
◆3月10日（火）夜8時54分〜夜9時55分 「開運！なんでも鑑定団」
◆3月10日（火）夜11時12分〜深夜0時1分 「LIFE IS MONEY」
◆3月11日（水）夕方6時25分〜夜8時45分 「世界を救う！ワンにゃフル物語」
◆3月11日（水）夜8時45分〜夜9時54分 「バカリズムのちょっとバカりハカってみた！」
◆3月12日（木）夕方6時25分〜夜8時58分 「タクうま」
◆3月12日（木）夜8時58分〜夜9時54分 「ナゼそこ？＋」
◆3月13日（金）夜8時〜夜9時 「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」
◆3月13日（金）夜10時〜夜10時54分 「ガイアの夜明け」
◆3月14日（土）午前10時30分〜午前11時 「ブレイクスルー」
◆3月14日（土）夕方6時30分〜夜8時55分 「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」
◆3月14日（土）夜9時〜夜9時54分 「出没！アド街ック天国」
◆3月14日（土）夜11時〜夜11時25分 「スポーツ リアライブ」
≪概要≫
【タイトル】「テレ東系 ウェルビーイングってなんだ？WEEK」
【実施期間】2026年3月9日（月）〜2026年3月15日（日）
【配信】
広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信はTVerで。
