＜速報＞畑岡奈紗が後半に猛攻5バーディ 単独首位でホールアウト
＜ホンダLPGAタイランド 初日◇19日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第1ラウンドが進行している。畑岡奈紗が8バーディ・1ボギーの「65」をマーク。7アンダー・単独首位でホールアウトしている。
〈写真〉センス爆発！ 畑岡奈紗の脚さばきがハンパなかった
前半を2アンダーで折り返した畑岡。後半ではさらにギアを上げて、5バーディ・ボギーなしで回り、一気にリーダーボードを駆け上がった。山下美夢有と岩井千怜は4アンダー・14位タイ。古江彩佳と吉田優利は3アンダー・24位タイ、勝みなみと馬場咲希は2アンダー・35位タイにつけている。岩井明愛、竹田麗央、吉田鈴、宮田成華はイーブンパー・47位タイ。笹生優花は2オーバー・62位タイに沈んでいる。今大会の賞金総額は180万ドル（約2億7900万円）。優勝者には26万5000ドル（約4100万円）が贈られる。
