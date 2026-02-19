日本時間20日、フィギュアスケート女子日本代表の坂本花織選手が最後の五輪の舞台に臨みます。

坂本選手は2025年に引退を表明。「次(の五輪を)目指すとしたら29(歳)なので不可能かなというのを考えて、この26(歳)になる年でいったん区切りをつけようかなと思ってやっている」と話していました。

そして昨年12月に行われた全日本フィギュアスケート選手権大会で5連覇を果たし、五輪への切符を見事獲得。

その際には「何をするにも三日坊主だったが、スケートだけはこんなに長く続けられた。3歳のとき、こんな大変だと知らずにこれやりたいって言って。いろんな経験をして、順風満帆じゃなかったが、人生虹色だなと感じました」と涙ながらに話していました。

最後の五輪に向けては、「色々怒られてきて、たくさん活を入れてもらって育ててもらったので、最後の最後先生ともうひと踏ん張り頑張って最後いい景色みられたらいいな」と中野園子コーチへの思いを語りつつ、「これが私のやり方だっていうのを世界中にみせられたらいい。それを見てよくやったと言われる演技をしたい」と意気込んでいました。

そしてついに開幕したミラノ・コルティナオリンピック。坂本選手はまず、大会序盤に行われたフィギュアスケート団体に出場しました。

女子シングル・ショートプログラムでは全体トップとなる78.88点を記録。「緊張感はいつも通りあった。良い緊張感で、良い時の集中力だった。今できる自分の演技ができた」と演技を振り返りました。

坂本選手はフリープログラムでも1位を獲得し、団体銀メダルに貢献。女子シングルに向けて良い流れをつかんでいました。

しかし、男子シングルにて坂本選手と同じく団体でショートとフリーの両方に出場のイリア・マリニン選手にミスが相次ぎメダルを逃すという事態が起きます。

この結果を受けて坂本選手は「ソチから団体が始まってから、ショートとフリーの両方に出た人は表彰台に上らないというジンクスをマリニンが覆すと思ったんですよ。けどメダルを取れなくて…」と、ジンクスを気にするような発言をしていました。

それでも「きのう帰ってからメッチャ手が震えて、寝転んでいるのに心拍数が上がっていた。でも考えるだけムダだなと思って寝たら、意外と朝起きたらスッキリしていた。開き直ってやるしかないなと、怖いんですけど頑張ります！」と坂本選手らしい姿を見せ、女子シングルに臨んでいました。

そして日本時間18日に行われた女子シングルショートプログラム。坂本選手は冒頭のトリプルルッツを成功、さらにダブルアクセル、続くトリプルフリップ+トリプルトウループのコンビネーションも着氷する圧巻の演技で中井亜美選手に次ぐ2位につけました。演技後にはフリープログラムに向けて「これが私の滑りだと見せられるように、それと自分自身楽しく心から滑れたらいいなと思っています」と意気込みました。

坂本選手にとって最後の五輪の演技となるフリープログラムは日本時間20日に行われます。