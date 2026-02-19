STARGLOW・RUI＆TAIKI、卒業記念に“お揃い風”手作りブレスレット公開「ほぼオソロで可愛い」「ツンデレ最高」と反響
【モデルプレス＝2026/02/19】BMSGの5人組ダンス＆ボーカルグループSTARGLOW（スターグロウ）の公式X（旧Twitter）が2月18日に更新され、RUI（ルイ）とTAIKI（タイキ）のブレスレットを披露した。
【写真】BMSG新星イケメン「お揃いにしか見えない」手作り数珠のブレスレット公開
2月16日更新の公式Xにて、グループ最年少のRUIとTAIKIの高校卒業の報告とともに制服ショットが公開され、話題を呼んでいたSTARGLOW。今回の投稿でRUIは「＃FROM＿RUI」とつづり、写真を投稿。3人組ロックバンドのシャイトープの佐々木想との2ショットと、RUIとTAIKIが高校卒業を機に作ったという数珠のブレスレットを手首につけたショットを公開した。
似た色のストーンで作られたお揃い風の数珠のブレスレットについて「ちなみに地味にお揃いに見えるけど一つ一つ意味があるので違いますからね」「たいきとお揃いなんてするわけないですからね」と続け、照れ隠しのようなコメントを残している。
この投稿にファンからは「お揃いにしか見えない（笑）」「2人で作ったのかな」「ほぼオソロで可愛い」「ツンデレ最高」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆RUI＆TAIKI「地味にお揃いに見える」ブレスレットショット公開
◆RUI＆TAIKIのブレスレットショットが話題
