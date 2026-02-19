aespaウィンター、スタイル際立つキャミボディスーツ姿公開「着こなせるのすごい」「斬新でおしゃれ」の声
【モデルプレス＝2026/02/19】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のWINTER（ウィンター）が2月18日、自身のInstagramを更新。ボディスーツを合わせたスタイルを披露し、注目を集めている。
【写真】紅白出場K-POP美女「着こなせるのすごい」ハイレグボディスーツ姿
ウィンターは蝶の絵文字とともに海外で撮影したプライベートと思われる複数のショットを投稿。街中でキャミソールタイプの茶色のハイレグボディスーツにストライプのワイドパンツを腰穿きし、腰の脇部分が空いてスラリとしたスタイルが際立つ写真や、海を背景にしたショットなどを披露している。
この投稿に「スタイルレベチ」「オシャレ」「ボディスーツ着こなせるのすごい」「斬新でおしゃれ」「かっこよすぎる」「全身バランス神」「破壊力すごい」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
