山本美月、新作ドラマ出演決定「子育てもある中でできるかな」初挑戦の役柄に感じた不安告白【Leminoコンテンツ発表会2026】
【モデルプレス＝2026/02/19】女優の山本美月が2月19日、映像配信サービス「Lemino」による新たなコンテンツラインナップを発表する「Lemino NEXT STAGE」に出席。新作ドラマ「罪と恋」に市原隼人とともに出演することが発表された。
【写真】山本美月、37歳イケメン俳優夫と美しすぎるウエディングショット
2026年秋より配信を開始する同作は山本と市原が共演するSFサスペンスドラマ。女性裁判官を演じる山本は「子育てもある中でできるかなっていう、すごく不安が大きかったんですけど、みなさんはすごくこの私の生活に寄り添ってくださる形でお仕事をさせてくださるということだったので、すごくその撮影環境を考えてくださるということで、すごく感銘を受けて。だったらちょっと難しいかもしれないし、未知の領域なんですけど、裁判官の役や挑んでみようかなと思いました」と前向きに決断できたとオファー時を回想。
撮影はまだ始まっていないというが「今回初めて女性裁判官役ということで、まだ最初の段階で、これから知らないことだらけなので、たくさん準備をして挑めたらいいなと思っております」と意気込んだ。山本は2023年に夫の瀬戸康史との間に第1子が誕生したことを報告している。
「正義」を貫いた判決は、わずか5％。ベールに包まれた裁判官社会を舞台に、“村社会”の中で生まれる矛盾した判決の真相へと迫るSFサスペンスドラマ。理不尽な現実に目を背けることができなかった女性裁判官。彼女は、幼少期から共に法曹界を志してきた幼なじみの2人とともに、タイムリープをしながら事件の核心へと迫っていく。
Leminoのローンチから4年目となる2026年は、これまで培ってきた総合型映像配信サービスとしての強みを活かしながらも、特に市場ニーズの高い 「音楽」および「ドラマ」を重点カテゴリーと位置づけ、コンテンツ拡充を進める。今回は、初解禁となる最新タイトルを含む強力なラインナップを一挙に公開し、 山田孝之、ディーン・フジオカ、山本、日向坂46の高橋未来虹（※「高」正しくは「はしごだか」）、正源司陽子、大野愛実が登壇した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】山本美月、37歳イケメン俳優夫と美しすぎるウエディングショット
◆山本美月、Lemino新作に出演決定
2026年秋より配信を開始する同作は山本と市原が共演するSFサスペンスドラマ。女性裁判官を演じる山本は「子育てもある中でできるかなっていう、すごく不安が大きかったんですけど、みなさんはすごくこの私の生活に寄り添ってくださる形でお仕事をさせてくださるということだったので、すごくその撮影環境を考えてくださるということで、すごく感銘を受けて。だったらちょっと難しいかもしれないし、未知の領域なんですけど、裁判官の役や挑んでみようかなと思いました」と前向きに決断できたとオファー時を回想。
◆「罪と恋」
「正義」を貫いた判決は、わずか5％。ベールに包まれた裁判官社会を舞台に、“村社会”の中で生まれる矛盾した判決の真相へと迫るSFサスペンスドラマ。理不尽な現実に目を背けることができなかった女性裁判官。彼女は、幼少期から共に法曹界を志してきた幼なじみの2人とともに、タイムリープをしながら事件の核心へと迫っていく。
◆Leminoの新コンテンツ発表「Lemino NEXT STAGE」
Leminoのローンチから4年目となる2026年は、これまで培ってきた総合型映像配信サービスとしての強みを活かしながらも、特に市場ニーズの高い 「音楽」および「ドラマ」を重点カテゴリーと位置づけ、コンテンツ拡充を進める。今回は、初解禁となる最新タイトルを含む強力なラインナップを一挙に公開し、 山田孝之、ディーン・フジオカ、山本、日向坂46の高橋未来虹（※「高」正しくは「はしごだか」）、正源司陽子、大野愛実が登壇した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】