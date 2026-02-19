円安優勢、ドル円は一時１５５円３４銭=東京為替概況



前日のドル高円安の流れが継続する形で、ドル円は155.34円まで上値を伸ばした。昨日の市場で米鉱工業生産、耐久財受注など一連の米経済指標が好結果となり、ドル高が進行。NY市場午後に公表されたFOMC議事要旨で、幾人かが今後の利上げの可能性を示唆したことなどがドル買いにつながった。



東京市場に入っても流れが継続。朝方は節目の155.00円を前に上値追いに少し慎重姿勢が見られ、154円台後半でもみ合いとなる場面が見られたが、日経平均の力強い伸びもあって円売りが強まると、昼前に節目の155.00円超えを付けた。その後、利益確定の売りに154.70円台まで調整が入ったが、すぐに反発。昼過ぎに155.00円をはっきりと超えると、午後に入ってドル買い円売りが強まり155.34円を付けた。その後は利益確定の売りに押され、155.06円近辺まで下げた。



ユーロドルは昨日、ドル高を受けて1.1800ドルを割り込むと、今日は1.1780ドルを下抜けず、かといって1.1800ドルも回復せずという展開。午後はややしっかりとした動きとなったが、1.1799ドルまでとなっている。



ポンドドルも1.3481-1.3501ドルのレンジと落ち着いた動き。午後に入ってややしっかりとなり1.3500ドル超えを付けたが、上値追いには慎重。



ユーロ円は円安を受けてしっかり。朝方はドル円同様に少し慎重な動きで182.40円挟みでの推移。その後は円売りが続き、午後に183.15円を付けている。対ドルでユーロがしっかりとなったことで、ドル円が高値から調整に入った局面でも堅調地合いを維持している。



ポンド円も円安を受けて、朝方の208.65円前後から209.48円まで値を上げた。



MINKABUPRESS 山岡

外部サイト