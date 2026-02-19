ATH‑CKD7NC ベージュゴールド(左)、ブラック(右)

オーディオテクニカは、ハイブリッドノイズキャンセリング(NC)機能を搭載したUSB-Cイヤフォン「ATH‑CKD7NC」を2月27日に発売する。カラーはベージュゴールドとブラックの2色展開。価格はオープンで、直販価格は9,680円。

USB-Cで機器に直接接続できる手軽さと、高精度ハイブリッドNC、通話時に声をクリアに届けるENCマイクを搭載した有線イヤフォン。周囲の音を自然に取り込める「ヒアスルー機能」も備えている。

音質面では、新規設計の高効率11mm径ドライバーを搭載。振動板の前後直進運動を緻密に制御することで音域の分離感を高め、厚みのある低音からクリアな中高域まで、バランスよく再現するという。ハイレゾ音源にも対応する。

筐体には、軽量かつ高剛性の精密切削アルミニウムハウジングを採用。不要な共振を抑えることで音の立ち上がりが良く、細かなニュアンスまで忠実に再生する。アルミニウムならではの繊細な質感が、日常使いにふさわしい上品さを演出し、シーンを問わず使用できるデザインに仕上げたとしている。

マイク付きリモコンで、ノイズキャンセリング・ヒアスルーの切り替え、再生・停止、曲操作、音量調整などを直感的に操作できる。スマートフォンやPCの画面を開かずに操作できるため、作業中や移動中でも扱いやすい点が特長。コードクリップを付属し、コードの揺れやタッチノイズを抑えながら、通話時の安定性と装着時の快適さを高めている。

発売にともない、3月6日23時59分までの期間限定で「ATH-CKD7NC 発売記念キャンペーン」を実施。直販サイトにて、「ATH-CKD7NC」を予約・購入するともれなく、Audio-Technicaオリジナルの「ミニポーチ」をプレゼントする。ミニポーチはイヤフォンをスマートに収納でき、カラビナ付きでバッグにも取り付け可能。

ミニポーチ