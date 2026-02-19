ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子デュアルモーグルで銀メダルを獲得した堀島行真（トヨタ自動車）らが１９日、羽田空港着の航空機で帰国した。

堀島はデュアルモーグルの銀メダルとモーグルの銅メダルを首にかけながら、帰国会見で「こういう大舞台から無事にけがもなく、またメダルを取れて帰って来れてうれしい」と喜びを語った。また、到着ロビーで待ち構えていたファン約１００人、報道陣約３０人、テレビカメラ６台の姿を見て「なんで出たときにあんなに多くの人が帰国することを知っているんだろうと率直に思った」と話し、笑いを誘った。

堀島は今大会を総括して「準備力」と表現。「現地の視察、ノルウェーでの生活、いろいろな角度からオリンピックに向けて取り組んできた。そういう取り組みがすごく力になった」と振り返った。２つのメダルを獲得したが、目標は金メダルだったことから「やはり悔しい思いもあるのが正直なところ。金メダルを目指してやってきたからこそ、そういった思いになるのは間違いない」とも話した。

◆堀島 行真（ほりしま・いくま）１９９７年１２月１１日生まれ。岐阜・池田町出身。２８歳。両親の影響で１歳からスキーを始め、小学４年でモーグルを開始。Ｗ杯通算２４勝。２３―２４年シーズンで日本男子初の種目別制覇。世界選手権は１７年にモーグル（Ｍ）、デュアルモーグル（ＤＭ）２冠。２５年Ｍ金、ＤＭ銀。２１年ＤＭで銅。五輪は１８年平昌１１位、２２年北京銅。身長１７０センチ。家族は妻と子ども１人。