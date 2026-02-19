１９日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、開催中のミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子スロープスタイル（ＳＳ）の決勝で予選７位通過の１９歳・深田茉莉（ヤマゼン）が金メダルを獲得。９日のビッグエア（ＢＡ）でスノボ女子日本勢初の金メダルの村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）も銅メダルを獲得したことを特集した。

コメンテーターで出演の放送作家でタレントの野々村友紀子さんは銅メダルで悔し涙を流した村瀬について「すごい演技でしたよね。感動しましたよね」と、まずコメント。

「すごくクルクルと回る大技は、めちゃくちゃ私は心椛選手決まってるなと思ったんですけど、後で細かい検証を見ると、ああ、そういうところ（減点）があるんだと思わなくて。素人からしたらそうなんだって思っても厳しいなと思いますね」と最初のセクションで人工物から早く降りたと判定され、点数が伸びなかった点について口に。

「本人もガッツポーズをあれだけ取るというのは（金メダルを）確信したと思ったけど…。素人の私はスローで見て（早く降りたと）やっと分かるくらいの。１本目の部分ですよね…。本当、微妙なね…。最後までシューッと行ってないってことですね。アメリカの実況のところにいらっしゃった人も『なんでだ？』ってブチ切れてたくらいの微妙な判定だったんですね」と話していた。