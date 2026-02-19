◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ第5クール1日目(19日、那覇）

今季から巨人に加入したハワード投手とウィットリー投手が、現在の状態などについて明かしました。

昨季楽天でプレーしていたハワード投手は、今季から巨人でプレー。楽天とのキャンプの違いについては「去年はどちらかというともう少し放任されていた」と振り返りながら、「今年は与えられる練習が多いが、楽しくできている」と充実感をのぞかせます。先日行ったライブBPでも手応えを感じられたようで、順調な仕上がりであることを明かしました。

今季から日本球界挑戦となるウィットリー投手は、「すべてが初めてだが、楽しく毎日過ごせていて、いい練習ができている」とコメント。沖縄の暖かな気候にも助けられているようで、「投内連携とか守備もたくさんやってるし、1日1日しっかり調整してよりよい選手になっている感触があるよ」と語りました。

そんな2人は練習中にもハイタッチを交わすなど、とても仲良しの様子。たまたま12月に練習を行った施設が同じだったそうで、契約が決まってからもスカウトと一緒にアメリカで食事に行くなど仲を深めていたといいます。

ハワード投手は「2人ともおちゃらけているタイプなので、お互いがそういうタイプで馬が合う」と笑顔。ウィットリー投手も「同じピッチャーだし、英語を話せる人がいるのはありがたい」と、その存在に感謝しました。