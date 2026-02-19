タリーズが「トムとジェリー」とコラボ限定ドリンクにフード、グッズまで...かわいすぎるラインアップは要チェック。
タリーズコーヒージャパンは、2026年2月18日から、アニメ「トムとジェリー」とコラボレーションしたメニューを期間限定で販売しています。
テーマは"Let's Make Your Day 〜笑顔のきっかけは、トムとジェリーと一杯のコーヒー〜"。
アメリカ発祥の両ブランドがタッグを組み、ドリンクやフード、グッズなどを通じて笑顔とワクワクを届けます。
かわいくて美味しそうなラインアップ
●ドリンク
・＆TEA さくさくラスクのストロベリーロイヤルミルクティー
まろやかなロイヤルミルクティーに、果肉感のあるストロベリーソースをトッピング。紅茶の香りとストロベリーの甘酸っぱさが広がる、見た目も華やかな一杯です。
価格は750円。Tallのみの販売です。
・さくさくラスクのピーナッツバターラテ
ピーナッツバターの塩味とコクにエスプレッソが調和した、香り高いラテ。
サクサクのラスクがアクセントとなり、ホイップとピーナッツバターソースをすくって楽しむのもおすすめです。
価格は750円。Tallのみの販売です。
●コラボドリンクと一緒に購入できる限定グッズ
・【第1弾】トムとジェリー ミニトート
ドリンクホルダーにもぴったりな、ミニサイズのトート。コーヒーを味わうジェリーたちがデザインされています。
価格は880円。販売期間は2月18日からです。
単品での購入はできません。
・【第2弾】トムとジェリー アクリルチャーム（コーヒーサーブ）
コーヒーを淹れるトムのアクリルプレートと、ふわふわのしっぽが付いたかわいいチャーム。バッグやポーチにぴったりなサイズです。
価格は990円。販売期間は2月25日からです（2月25日のみ一人2点までの購入制限あり）。
単品での購入はできません。
●フード
・トムとジェリー パニーニ風カツサンド 〜チーズ＆ラタトゥイユ〜
ジェリーの大好物チーズとポークカツレツ、ラタトゥイユを挟んだ贅沢なサンド。温めて食べると、さらにおいしさが引き立ちます。
価格は495円です。
・トムとジェリー チーズ味カリカリスティック
チーズになったトムたちが描かれたパッケージが印象的なスナック。濃厚なチーズ味とカリカリ食感がクセになる一品です。
価格は320円です。
●見逃せないコラボグッズ
1、トムとジェリー デイリーサコッシュ
シンプルな見た目で毎日使いやすいサコッシュ。内側にはキャラクターの総柄プリントを施し、開くたびに楽しい気分になれるデザインです。ちょっとした外出やサブバッグとして活躍します。
価格は3620円。
2、トムとジェリー キャンバススクエアトート
おでかけやサブバッグにちょうどいいサイズのスクエアトート。外側と内側にポケットを備え、荷物の整理がしやすい仕様です。
価格は3920円。
3、ベアフル なりきりトムとジェリー
タリーズのオリジナルキャラクター「ベアフル」がトムとジェリーのコスチュームを着たマスコット。コラボならではの特別感ある仕上がりで、バッグに付けたり飾ったりして楽しめます。
価格は1個2400円。
4、トムとジェリー キャリーボトル容量500mlと、たっぷり入るステンレスボトル。ハンドル付きで持ち運びやすく、外出先でも活躍します。トム、ジェリー、タフィーがカフェ店員になったような楽しいデザインです。
価格は3850円
5、シングルサーブ マイルド101（2Pチャームポーチ入）
マイルドで飲みやすく、ブラウンシュガーのような甘みが特長のコーヒーを手軽に楽しめるシングルサーブ。絵柄は4種からランダムで2種入り、チャーム付きポーチとセットです。
価格は1390円。
6、シングルサーブ マイルド101（8P箱）
マイルド101の味わいを楽しめる8袋入りボックス。トムが箱型になったユニークなデザインで、マスコットやカードと合わせてギフトにもおすすめのアイテムです。
価格は1760円。
7、トムとジェリー マグキャップ（ホイップへダイブ）
タフィーがホイップクリームに飛び込んだ姿を立体フィギュアで表現したマグキャップ
。カップの保温やほこり防止にも役立ち、コーヒータイムを楽しく演出してくれます。
価格は1890円。
8、トムとジェリー タリーズカード＆シリコンポケットシール
トムと恋する猫「トゥーツ」をデザインしたシリコン製のポケットシールとタリーズカードのセット。カードをチャージして繰り返し使える仕様で、バッグやスマホに貼って楽しめます。
価格は1700円〜（シリコンポケットシール700円、カードチャージ1000円〜）。
・【公式楽天市場店限定】トムとジェリー ポーチ付きチャーム
カードが入るサイズのポーチが付いたバッグチャーム。立体的な刺しゅうを施したカップ型ワッペンがポイントで、バッグに付けるだけでコラボ気分を楽しめる限定アイテムです。
価格は3700円。
●タリーズ公式アプリ トムとジェリー デジタルスタンプラリー
タリーズ公式アプリに登録したタリーズカードで対象商品を購入すると、来店ごとにスタンプが貯まります。
スタンプをコンプリートした人の中から抽選で14組28人が、「トムとジェリー」と一緒にコーヒーを楽しめるグリーティングイベントに招待されます。
＜スタンプ獲得期間＞
26年2月18日から3月10日
※価格はすべて税込みです。
TOM AND JERRY and all related characters and elements （C） & TM Turner Entertainment Co. (s26)
