タリーズが「トムとジェリー」とコラボ限定ドリンクにフード、グッズまで...かわいすぎるラインアップは要チェック。

タリーズコーヒージャパンは、2026年2月18日から、アニメ「トムとジェリー」とコラボレーションしたメニューを期間限定で販売しています。

テーマは"Let's Make Your Day 〜笑顔のきっかけは、トムとジェリーと一杯のコーヒー〜"。

アメリカ発祥の両ブランドがタッグを組み、ドリンクやフード、グッズなどを通じて笑顔とワクワクを届けます。

かわいくて美味しそうなラインアップ

●ドリンク

・＆TEA さくさくラスクのストロベリーロイヤルミルクティー

まろやかなロイヤルミルクティーに、果肉感のあるストロベリーソースをトッピング。紅茶の香りとストロベリーの甘酸っぱさが広がる、見た目も華やかな一杯です。

価格は750円。Tallのみの販売です。

・さくさくラスクのピーナッツバターラテ

ピーナッツバターの塩味とコクにエスプレッソが調和した、香り高いラテ。

サクサクのラスクがアクセントとなり、ホイップとピーナッツバターソースをすくって楽しむのもおすすめです。

価格は750円。Tallのみの販売です。

●コラボドリンクと一緒に購入できる限定グッズ

・【第1弾】トムとジェリー ミニトート

ドリンクホルダーにもぴったりな、ミニサイズのトート。コーヒーを味わうジェリーたちがデザインされています。

価格は880円。販売期間は2月18日からです。

単品での購入はできません。

・【第2弾】トムとジェリー アクリルチャーム（コーヒーサーブ）

コーヒーを淹れるトムのアクリルプレートと、ふわふわのしっぽが付いたかわいいチャーム。バッグやポーチにぴったりなサイズです。

価格は990円。販売期間は2月25日からです（2月25日のみ一人2点までの購入制限あり）。

単品での購入はできません。

●フード

・トムとジェリー パニーニ風カツサンド 〜チーズ＆ラタトゥイユ〜

ジェリーの大好物チーズとポークカツレツ、ラタトゥイユを挟んだ贅沢なサンド。温めて食べると、さらにおいしさが引き立ちます。

価格は495円です。

・トムとジェリー チーズ味カリカリスティック

チーズになったトムたちが描かれたパッケージが印象的なスナック。濃厚なチーズ味とカリカリ食感がクセになる一品です。

価格は320円です。

●見逃せないコラボグッズ

1、トムとジェリー デイリーサコッシュ

シンプルな見た目で毎日使いやすいサコッシュ。内側にはキャラクターの総柄プリントを施し、開くたびに楽しい気分になれるデザインです。ちょっとした外出やサブバッグとして活躍します。

価格は3620円。

2、トムとジェリー キャンバススクエアトート

おでかけやサブバッグにちょうどいいサイズのスクエアトート。外側と内側にポケットを備え、荷物の整理がしやすい仕様です。

価格は3920円。

3、ベアフル なりきりトムとジェリー

タリーズのオリジナルキャラクター「ベアフル」がトムとジェリーのコスチュームを着たマスコット。コラボならではの特別感ある仕上がりで、バッグに付けたり飾ったりして楽しめます。

価格は1個2400円。

4、トムとジェリー キャリーボトル容量500mlと、たっぷり入るステンレスボトル。ハンドル付きで持ち運びやすく、外出先でも活躍します。トム、ジェリー、タフィーがカフェ店員になったような楽しいデザインです。

価格は3850円

5、シングルサーブ マイルド101（2Pチャームポーチ入）

マイルドで飲みやすく、ブラウンシュガーのような甘みが特長のコーヒーを手軽に楽しめるシングルサーブ。絵柄は4種からランダムで2種入り、チャーム付きポーチとセットです。

価格は1390円。

6、シングルサーブ マイルド101（8P箱）

マイルド101の味わいを楽しめる8袋入りボックス。トムが箱型になったユニークなデザインで、マスコットやカードと合わせてギフトにもおすすめのアイテムです。

価格は1760円。

7、トムとジェリー マグキャップ（ホイップへダイブ）

タフィーがホイップクリームに飛び込んだ姿を立体フィギュアで表現したマグキャップ

。カップの保温やほこり防止にも役立ち、コーヒータイムを楽しく演出してくれます。

価格は1890円。

8、トムとジェリー タリーズカード＆シリコンポケットシール

トムと恋する猫「トゥーツ」をデザインしたシリコン製のポケットシールとタリーズカードのセット。カードをチャージして繰り返し使える仕様で、バッグやスマホに貼って楽しめます。

価格は1700円〜（シリコンポケットシール700円、カードチャージ1000円〜）。

・【公式楽天市場店限定】トムとジェリー ポーチ付きチャーム

カードが入るサイズのポーチが付いたバッグチャーム。立体的な刺しゅうを施したカップ型ワッペンがポイントで、バッグに付けるだけでコラボ気分を楽しめる限定アイテムです。

価格は3700円。

●タリーズ公式アプリ トムとジェリー デジタルスタンプラリー

タリーズ公式アプリに登録したタリーズカードで対象商品を購入すると、来店ごとにスタンプが貯まります。

スタンプをコンプリートした人の中から抽選で14組28人が、「トムとジェリー」と一緒にコーヒーを楽しめるグリーティングイベントに招待されます。

＜スタンプ獲得期間＞

26年2月18日から3月10日

※価格はすべて税込みです。

TOM AND JERRY and all related characters and elements （C） & TM Turner Entertainment Co. (s26)

東京バーゲンマニア編集部