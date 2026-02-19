【ReSURGUM SWAV作品集】 2月19日 発売 価格：3,190円

【拡大画像へ】

小学館集英社プロダクションは、SWAV氏の画集「ReSURGUM SWAV作品集」を2月19日に発売した。価格は3,190円。

本画集は「DOUBLE HELIX BLOSSOM」「終のステラ」「ドールズフロントライン」「アークナイツ」などのイラストやコンセプトデザイン、キャラクターデザインなどを幅広く手掛けるイラストレーターSWAV氏の作品集。

「ReSURGUM」シリーズはSWAV氏が約6年の歳月をかけて構想したSFファンタジーバトルアクションの作品群。これまで明らかにされていなかったシリーズの全貌が本書で初公開されている。

【「ReSURGUM」あらすじ】

1997年、東京。旅客機の墜落事故からただ一人、奇跡的に"無傷で"生還した少女がいた。

彼女の名はケイカ。魔術適性を有する半人間、すなわち"魔女"であった。

警視庁公安部神学魔術11課に招かれたケイカは、"公安魔女"としての道を歩み始める。

同じ力を宿す魔女や魔術士たちと共に、テロを企てるカルト集団の鎮圧、そして"原始魔女"の討伐へと身を投じていく。

しかし、彼女たちが行使する魔術は、本来、人類が触れてはならない禁忌の力だった。

魔術工学の行き過ぎた発展が災いの門が開くとき、世界は静かに、終末へと歩み始める――。

SNSで大注目のSFファンタジーバトルアクションがついに書籍化

1997年。ある少女の運命を変えた、もうひとつの世紀末。禁忌の次世代化石燃料「リサーガム」を巡って、世界が大きく歪み始める――。

シネマティックな表現へのこだわりが生み出す重厚な世界観

ライティングや影の色、構図などに徹底的にこだわり、見る人の感情を揺さぶるSWAV作品。「映画的に描く」ことで表現される重厚な世界観をたっぷりと堪能できる。

3DCGで造られた、精巧でファッショナブルなアイテム

精緻な作りに思わず目を奪われる服飾品やモービル類。アパレルデザインも手掛けるSWAVならではのセンスとトレンド感覚から生み出された、芸術性の高い作品を楽しめる。

SWAV EXHIBITION「ReSURGUM」が開催中

発売を記念した展覧会が開催されている。最終日にはサイン会が実施される。会場限定グッズも多数ラインナップしている。詳細はEmSTUDIO公式Xで確認してほしい。

開催期間：2月17日～2月21日

会場：EmSTUDIO （東京都 渋谷区神宮前3-31-17 ビラ・ローザ9F）

EmSTUDIO公式X