横浜EXがエゼディンをIL登録…レバノン代表ビッグマン、今季加入も出場8試合止まりで離脱

2月19日、B2東地区の横浜エクセレンスは、カリム・エゼディンを右大腿四頭筋腱炎のためインジュアリーリスト（IL）に登録した。

現在28歳のエゼディンは、206センチ110キロのパワーフォワード兼センター。フランス出身でレバノン国籍も保有しており、レバノン代表トップチームでプレーした実績を持つ。

来日1年目の今シーズンは、アジア特別枠選手として横浜EXに加わったが、ここまでB2リーグ戦8試合の出場にとどまっており、1試合平均15分24秒のプレータイムで4.3得点2.9リバウンド0.8アシストの成績。2月1日に行われた第18節・信州ブレイブウォリアーズ戦での出場を最後に、直近4試合連続でベンチ入りメンバーから外れていた。

なお、ILに登録された選手は最短30日間は出場選手登録することができないため、横浜EXは少なくとも3月20日の第26節GAME1・福井ブローウィンズ戦まで、計10試合をエゼディン不在で戦うことになる。





【動画】豪快なプットバックダンク！“来日1年目”エゼディンの得点シーン