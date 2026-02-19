明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



００：００ 米・景気先行指標総合指数

００：００ 米・住宅販売保留指数

００：００ ユーロ・消費者信頼感（速報値）

０８：３０ 日・全国消費者物価指数

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１６：００ 独・生産者物価指数

１６：００ 英・小売売上高

１７：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：１５ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１８：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１８：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２２：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

２２：３０ 米・個人所得

２２：３０ 米・個人消費支出

２３：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）

２３：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２３：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）

※日・閣議

※中国，台湾，ベトナム市場が休場



出所：MINKABU PRESS