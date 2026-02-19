Nextorage株式会社は2月19日（木）、ビデオスピードクラスV90対応のSDXC UHS-IIメモリーカード「NX-F2AEシリーズ」を発表。発売は2026年夏頃。256GB・512GB・1TBの3容量を展開する。

NX-F2AEシリーズは、4K/6K/8K撮影や高フレームレート収録など、データ負荷の高い映像制作現場での使用を想定したモデル。ビデオスピードクラスの最高規格であるV90に対応し、最低書き込み速度90MB/秒を保証する。2月26日（木）からパシフィコ横浜で開催される「CP+ 2026」にて参考展示される予定。

最大読み出し・書き込み速度はともに300MB/秒で、フレーム落ちや記録停止のリスクを低減するとしている。

大容量ラインアップを展開することで、高ビットレート撮影や長時間収録における撮影中断リスクの軽減と、持ち込みメディア枚数の削減に貢献。海外ロケやライブイベント撮影など、長時間撮影が求められる現場での運用効率向上を訴求する。

撮影後の素材取り込み時間を短縮し、編集作業への移行をスムーズにする高速転送性能により、撮影から納品までのワークフロー全体の効率化を図る。

NANDフラッシュメモリには3D TLCを採用している。

NextorageはSDXC UHS-IIメモリーカードのラインアップとして、pSLCメモリーを採用するV90対応の上位モデル「NX-F2PROシリーズ」（最大256GB）と、3D TLCメモリーを採用するV60対応の「NX-F2SEシリーズ」（最大512GB）を展開している。NX-F2AEシリーズは3D TLCメモリーを採用しながらV90対応・最大1TBを実現しており、既存ラインアップの大容量帯を補完する位置付けとなる。