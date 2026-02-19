BTSのJ-HOPE（ジェイホープ）が、Instagramを更新。2月18日に32歳の誕生日を迎えた彼が、様々な誕生日ケーキで祝福される様子を公開した。

■BTS J-HOPEの誕生日はイエロー、パープル…カラフルなケーキが満載！

J-HOPEはまず、クロワッサンが乗ったティラミスケーキを手に登場。2枚目の動画は、TikTokに彼が投稿した動画の撮影ビハインドで、J-HOPEが笑顔を浮かべて「Everyone, it’s my birthday」と自分を指差したり、ろうそくを吹き消すように息を吹きかける仕草が収められている。

7枚目は、いつも明るく周囲を照らすJ-HOPEにぴったりな、イエロー地のカラフルなケーキ。「HAPPY HOBI DAY」と文字があしらわれており、折れ曲がったキャンドルも個性的だ。そして8枚目は、溶け出したようなフォルムがユニークな、鮮やかなグリーンの3段ケーキ。J-HOPEはこのケーキを渡され、嬉しそうに踊って喜ぶ様子をストーリーズに投稿した。その背後にはメンバーのSUGA（シュガ）の姿も見え、笑顔でJ-HOPEを祝福する。

https://www.instagram.com/stories/uarmyhope/

11枚目はドリンクグラスに真っ白な花が飾られたデザートで、12枚目はBTSの公式カラーであるパープルベースのホールケーキ。NETFLIXのロゴが記されており、NETFLIXのスタッフから贈られたものかもしれない。そして13枚目ではJ-HOPEが両手にそれぞれチョコレートのケーキを手にし、カメラの向こう側に「吹き消して！」とリクエストするように近づく。

たくさんのケーキに囲まれた誕生日。彼が多くの人から愛されていることがよく伝わってくる。キャプションには「”H”o”B”i」と、「HAPPY BIRTHDAY」と自身の愛称である「HOBI」にかけた言葉が添えられた。

またメンバーも、InstagramストーリーズでJ-HOPEを祝福。RM（アールエム）はJ-HOPEの髪の毛が次第に鳥に変化していくようなユニークな画像を投稿し、V（ヴィ）は自身とJ-HOPEが並んで食事を楽しむ、仲睦まじい2ショットを添えた。

https://www.instagram.com/stories/rkive/

https://www.instagram.com/stories/thv/

SNSでは「ケーキがたくさん！」「ホビのリアクションが最高」「各方面からホビが愛されていて嬉しい」「ホビさんに似合うカラフルなケーキ」「どのケーキもホビたんへの愛がいっぱい詰まってて素敵」「太陽みたいなホビ見てこっちが元気出る」と、祝福の言葉が相次いでいる。

