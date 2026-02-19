瑞光 <6279> [東証Ｐ] が2月19日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年2月期の連結経常損益を従来予想の10.5億円の黒字→4.1億円の黒字(前期は1.4億円の赤字)に61.0％下方修正した。ただ、通期の連結最終損益は従来予想の8.2億円の黒字→19.8億円の黒字(前期は7.8億円の赤字)に2.4倍上方修正した。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常損益も従来予想の6.2億円の黒字→0.1億円の赤字(前年同期は0.1億円の赤字)に減額し、一転して赤字計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

今回の業績予想の修正におきましては、売上高及び営業利益につきまして第３四半期までは順調に推移しておりましたものの、第４四半期におきまして、本社及びZUIKO DELTA S.R.L.の受注済工番の出荷・検収が予定に対して大幅に遅れることに伴う売上減・利益減に加え、新規受注工番の部品入荷スケジュール遅延による工事進行基準売上の翌期繰延影響により下方修正となりました。一方、当期純利益につきましては、上記（1)のとおり特別利益の計上により予想を上回る見込みとなりましたので、通期連結業績予想の修正を行うことといたしました。

