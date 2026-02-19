川口春奈＆清原果耶、”初共演”で意外な共通点 2人がハマっていることとは？
俳優の川口春奈と清原果耶が、23日より放送のQoo10新テレビCM『いまだ、メガ割』篇に出演する。本CMが初共演となる2人の華やかなビジュアルに注目だ。
【動画】可愛すぎる！仲良く撮影する川口春奈＆清原果耶
撮影では、川口の優しさが垣間見える場面が。人見知りだという川口だが、清原がセリフを間違えてしまった際には、「大丈夫だよ」と優しくフォローする様子がみられ、終始あたたかな雰囲気で撮影が行われた。
また撮影の合間には、意外な共通点が明らかになった。互いにいろいろな話をしていたという2人は、みずがめ座が一緒だということが判明。スタッフからサプライズで誕生日ケーキが渡されると、プレゼントに喜ぶ様子もみられた。
最後に本CMの「いま」というワードにちなみ、自身のトレンドも披露。恋愛リアリティーショーにハマっているという川口に対し、清原はおにぎりにハマっていることを明らかにした。川口が「作るの？」と尋ねると、清原は「作ったりもするし、買ったりもするんですけど、いろんなおにぎりを食べることにハマってます（笑）」とかわいらしい様子もみせた。
【撮影後インタビュー（一部抜粋）】
――撮影お疲れさまでした。CM撮影を終えての率直な感想をお願いします。
川口：すごい壮大なセットで、Qoo10メガ割のお祭りのようなシチュエーションで清原さんとご一緒できたのが、どんな風になるんだろうな？って想像しながらやりました。楽しかったです。
清原：まさか、Qoo10の世界観で、川口さんとお会いできる日がくるとは夢にも思っていなかったので、すごくうれしかったです。
――お2人は初共演になりますが、共演されてみてのご感想をお聞かせください。
川口：私はいつも1人で撮影してたので、素直に一緒に撮影できたのがうれしかったです。いつも拝見しているので、人見知りなんですけど、楽しかったしお会いできてうれしかったです。
清原：私もずっとQoo10のCMを川口さんがやられていたのを見てきていたので、光栄だなと思いました。途中セリフを私が噛んでしまう場面とかがあったんですけど、「大丈夫だよ！」って言ってくださったので、優しい！と思いながら撮影させていただきました（笑）
――それ以外に、本日お2人で話されたことはありますか？
清原：いろいろな話を！（笑）
川口：みずがめ座一緒だね！とかね
清原：そう！
川口：ケーキでお祝いしていただいて、”誕生日が近い”ってことが判明しましたので！うれしかったです。
――「いまだ、メガ割」篇のCMでは「いま」というワードがたびたび出てきましたが、「いま」のご自身のトレンド（ハマっている）や「いま」視聴者の皆さまへ共有したいことはありますか？
川口：恋愛リアリティーショーを、今まで全く通ってこなかったし、見たことがなかったんですけど、とことんハマっているというか、家に帰ってポチってつけるのが、気づいたら楽しみになってるな〜と今思いました。
清原：おにぎりです！おにぎりにハマってて（笑）
川口：作るの？
清原：作ったりもするし、買ったりもするんですけど、いろんなおにぎりを食べることにハマってます（笑）
――CMでは、お2人が楽しくショッピングをするシーンが描かれています。そこで、今お2人が買おうかな、と気になっているものはありますか？
川口：お風呂あがって濡れた体のまま乗れる“ヘルスメーター”みたいな、体重計？体重のみならず、体のいろんな数字が出て、めっちゃいいな〜と思って！そのまま乗れて、しかもバスマット化しているのが実用的で、最新っぽかったのでちょっと気になってました。
清原：冬が来るたびに検討するのは“こたつ”ですね。
川口：でも結局買わないんだよね〜
清原：買わないんですよね〜「買うと動けなくなるよ」って知り合いから…。毎年毎年「ほしいな〜寒いしな〜」と思いながら、買えずにいます。今年はどうなることやら…という感じですね。
――CMのなかで、全力でメガ割を楽しむシーンがとても印象的でしたが最近、全力で取り組んだことがあれば教えてください。
川口：水回りの掃除を全力で取り組みました！水回りのお風呂、お手洗い、洗面台のシンクとか…汗だくになりながらこすって（笑）プロの方にお願いするのもいいんですけど、「負けだ！」と思いながら（笑）それをやったら負けだし、それに慣れると良くないと思って…自分でやりました。年末に頑張りましたね！
清原：最近、モンステラの植え替えをしました！ずっとしようしようって思っていたんですけど、なかなかできていなくて。そろそろ葉っぱが可哀そうだなと思って、休日に頑張って植え替えました。
【動画】可愛すぎる！仲良く撮影する川口春奈＆清原果耶
撮影では、川口の優しさが垣間見える場面が。人見知りだという川口だが、清原がセリフを間違えてしまった際には、「大丈夫だよ」と優しくフォローする様子がみられ、終始あたたかな雰囲気で撮影が行われた。
また撮影の合間には、意外な共通点が明らかになった。互いにいろいろな話をしていたという2人は、みずがめ座が一緒だということが判明。スタッフからサプライズで誕生日ケーキが渡されると、プレゼントに喜ぶ様子もみられた。
【撮影後インタビュー（一部抜粋）】
――撮影お疲れさまでした。CM撮影を終えての率直な感想をお願いします。
川口：すごい壮大なセットで、Qoo10メガ割のお祭りのようなシチュエーションで清原さんとご一緒できたのが、どんな風になるんだろうな？って想像しながらやりました。楽しかったです。
清原：まさか、Qoo10の世界観で、川口さんとお会いできる日がくるとは夢にも思っていなかったので、すごくうれしかったです。
――お2人は初共演になりますが、共演されてみてのご感想をお聞かせください。
川口：私はいつも1人で撮影してたので、素直に一緒に撮影できたのがうれしかったです。いつも拝見しているので、人見知りなんですけど、楽しかったしお会いできてうれしかったです。
清原：私もずっとQoo10のCMを川口さんがやられていたのを見てきていたので、光栄だなと思いました。途中セリフを私が噛んでしまう場面とかがあったんですけど、「大丈夫だよ！」って言ってくださったので、優しい！と思いながら撮影させていただきました（笑）
――それ以外に、本日お2人で話されたことはありますか？
清原：いろいろな話を！（笑）
川口：みずがめ座一緒だね！とかね
清原：そう！
川口：ケーキでお祝いしていただいて、”誕生日が近い”ってことが判明しましたので！うれしかったです。
――「いまだ、メガ割」篇のCMでは「いま」というワードがたびたび出てきましたが、「いま」のご自身のトレンド（ハマっている）や「いま」視聴者の皆さまへ共有したいことはありますか？
川口：恋愛リアリティーショーを、今まで全く通ってこなかったし、見たことがなかったんですけど、とことんハマっているというか、家に帰ってポチってつけるのが、気づいたら楽しみになってるな〜と今思いました。
清原：おにぎりです！おにぎりにハマってて（笑）
川口：作るの？
清原：作ったりもするし、買ったりもするんですけど、いろんなおにぎりを食べることにハマってます（笑）
――CMでは、お2人が楽しくショッピングをするシーンが描かれています。そこで、今お2人が買おうかな、と気になっているものはありますか？
川口：お風呂あがって濡れた体のまま乗れる“ヘルスメーター”みたいな、体重計？体重のみならず、体のいろんな数字が出て、めっちゃいいな〜と思って！そのまま乗れて、しかもバスマット化しているのが実用的で、最新っぽかったのでちょっと気になってました。
清原：冬が来るたびに検討するのは“こたつ”ですね。
川口：でも結局買わないんだよね〜
清原：買わないんですよね〜「買うと動けなくなるよ」って知り合いから…。毎年毎年「ほしいな〜寒いしな〜」と思いながら、買えずにいます。今年はどうなることやら…という感じですね。
――CMのなかで、全力でメガ割を楽しむシーンがとても印象的でしたが最近、全力で取り組んだことがあれば教えてください。
川口：水回りの掃除を全力で取り組みました！水回りのお風呂、お手洗い、洗面台のシンクとか…汗だくになりながらこすって（笑）プロの方にお願いするのもいいんですけど、「負けだ！」と思いながら（笑）それをやったら負けだし、それに慣れると良くないと思って…自分でやりました。年末に頑張りましたね！
清原：最近、モンステラの植え替えをしました！ずっとしようしようって思っていたんですけど、なかなかできていなくて。そろそろ葉っぱが可哀そうだなと思って、休日に頑張って植え替えました。