¡¡ÅìµþÅÅÎÏ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬¡¢·Ð±ÄºÆ·ú¤Î°ì´Ä¤È¤¹¤ë³°Éô´ë¶È¤È¤ÎÄó·È¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¸¶È¯¤ò½ü¤¯»ö¶È¤òÂ«¤Í¤¿¿·²ñ¼Ò¤ÎÀßÎ©¤ò»ëÌî¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬19Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÅìÅÅ»±²¼¤ËÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡¢Ê¡ÅçÂè1¸¶È¯¤ÎÇå½þ¤äÇÑÏ§¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤¹¤Î¤¬ÁÀ¤¤¡£³°Éô¤«¤é¤Î½Ð»ñ¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¡¢À®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¡£
¡¡Äó·È¸õÊä¤Ë¤Ï´±Ì±¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î»º¶È³×¿·Åê»ñµ¡¹½¤äÊÆKKR¤Î¹ñÆâ³°¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£´ë¶ÈÏ¢¹ç¤Ç½Ð»ñ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¿·²ñ¼ÒÀßÎ©¤Ç¶¨µÄÆþ¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Íø±×¤òÇÑÏ§¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤ë¹Í¤¨¤ÎÅìÅÅ¤È¤Ï·Ð±ÄÊý¿Ë¤ä½Ð»ñÈæÎ¨¤ò½ä¤ê¸ò¾Ä¤¬Æñ¹Ò¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÅìÅÅ¤Ï1·î¤ËÀ¯ÉÜ¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿·Ð±ÄºÆ·ú·×²è¤Ë¡¢³°ÉôÄó·È¤òÃì¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£ÅÅÎÏ¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤ò¸«¹þ¤à¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤äÃ¦ÃºÁÇÊ¬Ìî¤ËÅê»ñ¤·¡¢¼ý±×ÎÏ¤Î¶¯²½¤òÁÀ¤¦¡£Äó·È¸å¤Ë¸¶È¯¥ê¥¹¥¯¤òÅìÅÅ¤È¤È¤â¤ËÊú¤¨¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤³°Éô´ë¶È¤âÂ¿¤¯¡¢¿·²ñ¼Ò¤ÎÀßÎ©¤ÏÍÎÏ¤Ê¼êÃÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Ã¦ÃºÁÇ¤ÏÅìÅÅ¤¬¾Íè¤Î¼çÎÏÅÅ¸»¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£