ロコ・ソラーレの公式インスタグラムが１９日、新規投稿され、吉田知那美、夕梨花姉妹のレアな私服２ショットをアップした。

この日の早朝、カーリング女子・日本代表フォルティウス−英国戦でＮＨＫ中継のスタジオ解説を務めた２人。写真はその際に撮影され、知那美が「どーもくん」のぬいぐるみを手にさわやかな笑みを浮かべ、後方で夕梨花が満面の笑みを浮かべている。私服の雰囲気もともに温かい印象を与える。

フォルティウスの苦戦が続く中、スタジオで語った知那美の思いが早朝のカーリングファンの胸を打った。「私たちが知ってるフォルティウスはもっと強い。日本代表フォルティウスの強さを一番知っているのは戦って負けたロコ・ソラーレ、私たちです。私たちが知っているもっと強いフォルティウスのパフォーマンスを発揮する場は終わったわけじゃなくて、あともう１試合残ってる」とエールを送った。

１９日に行われる中国戦へ向け「何度だって言います、私たちは日本代表フォルティウスの味方です。最後までフォルティウスが満足するプレーができることを心から願ってます。皆さんも一緒に応援してください」と笑顔で呼びかけた。夕梨花も「もうここまで来たら、自分たちの感情を思い切りだして。途中で泣いても笑っても、自分たちのオリンピックなんだと思ってアイスの上にいてほしいです」と語り、最後の「ありがとうございました」という声は見事なシンクロを見せていた。なお１９日にＴＢＳ系で放送される中国戦の中継には知那美のみが出演することも告知された。