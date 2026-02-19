妻の“既読無視”で嫉妬…元プロボクサーのパンチで顔面骨折　“ボクサーの拳は凶器”？裁判所が700万円超の賠償命じた理由

左眼窩底骨折、鼻骨・鼻中隔骨折、顎の亀裂骨折…元プロボクサーに殴られ、蹴られ、頭突きまで受けた男性は全治約３カ月の重傷を負った。

妻への嫉妬を理由に深夜のカラオケバーで始まった暴行は、路上、児童遊園と場所を変えて続いた。元プロボクサーによる暴行は刑事事件となり、罰金50万円の略式命令を受けるに至った。民事裁判でも2026年1月、裁判所は700万円超の賠償を命じた。

「ボクサーの拳は凶器」といわれる事もあるが、裁判所は元プロボクサーによる暴行をどう評価したのか。

妻と同席した男性に執拗な暴行…

原告の被害男性、会社員の山田智也さん（仮名）は2021年12月の深夜、知人であり、被告の妻である佐藤美咲さん（仮名）に誘われ、カラオケバーにいた。

被告で元プロボクサーの佐藤健一さん（仮名）は当日の夜、妻に「何しとんの」とメッセージを送信。「飲んでる」と返信があったため、「誰と?」などと送ったが、既読後に返信はなかった。

被告の佐藤さんは強い嫉妬心を抱き、位置情報アプリで妻の所在を突き止め、店へ向かった。

店に到着すると、佐藤さんは山田さんの顔面を平手打ちで2回殴るなどの暴行を加えた。

さらに、路上で顔面や両脇腹を拳で5，6回殴り、頭突きをした上で、転倒しかけた山田さんの腹部を蹴るなど暴行を繰り返した。

その後、佐藤さんは山田さんの髪をつかんで近くの児童遊園まで連行し、土下座のような体勢の山田さんの背中に取り上げた免許証を置き、携帯電話で撮影した。

山田さんは左眼窩底骨折、鼻骨・鼻中隔骨折、右下顎切痕部亀裂骨折などの重傷を負い、12日間入院し、手術を受けた。術後はしばらくの間、物が二重・三重に見える“複視”の症状が出た上、眉間がしびれる感覚異常が永続的に残ったと診断された。

被告の佐藤さんは2022年9月、傷害罪で略式起訴され、罰金50万円の略式命令を受けた。起訴状には、公訴事実として「全治約3か月」と記載された。

暴行で精神疾患発症 原告主張

原告の山田さんは、被告・佐藤さんの一方的かつ執拗な暴行により重い外傷を負い、入院・手術・通院を余儀なくされたとした。

外傷に伴う後遺障害として眉間のしびれが残り、医師が「改善困難」と診断していることを根拠に、後遺障害等級は「12級13号」に当たると主張した。

さらに、暴行を受けた影響で不安障害やうつ病といった精神疾患も発症し、就労に相当の制限が生じたとして、後遺障害「9級10号」に相当するとの意見書を提出。

治療費、文書料、交通費、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、休業損害、将来の逸失利益などを合算し、約2405万円の支払いを求めた。

被告は「原告にも落ち度」主張

一方、被告の佐藤さんは、暴行に及んだ動機について、妻から「山田さんに抱きつかれ、キスを迫られた」などと助けを求める連絡を受け、危険が迫っていると誤信して駆けつけたと主張した。

したがって、原告・山田さん側にも落ち度があるとして過失相殺を求めた。

また、外傷による後遺障害は就労に影響しない軽微なものだとし、12級ではなく14級相当と反論。

精神疾患についても、通院開始が暴行から約9か月後であることや、診断書に「本人曰く」と、自己申告であるとの記載があること、通院していた時期に配達業務やスナックの手伝いなど、就労していた事などを指摘。暴行と精神疾患との因果関係を否定した。

「被告の強い嫉妬心で暴行」と認定

東京地裁はまず、暴行に至った経緯について、被告・佐藤さんの「原告にキスを迫られた妻から助けを求められた」との趣旨の説明を退けた。

佐藤さんの妻は、助けを求めた趣旨の陳述書を裁判所に提出しているが、その内容が暴行直後の佐藤夫妻の会話や、当時の警察官面前調書の記載内容などと整合しないと評価。

妻から返信がなかったため、「自分に言えない相手と飲んでいる」と強い嫉妬心を一方的に抱き、居場所を確認して店に向かい、暴行に及んだと認定した。

そして暴行に関しては、原告・山田さん側に落ち度はなく、過失相殺は認められないとした。

元ボクサーの暴行「極めて悪質」

また、被告・佐藤さんが元プロボクサーであることについて、「元プロボクサーである被告が、故意に、一方的かつ執拗に原告に殴る蹴るの強度の暴行を加えた」とし、「暴行の態様は極めて悪質」と評価し、入通院慰謝料は180万円と認定した。

原告・山田さんの外傷による後遺障害については、入院・手術・通院の経過や術後の評価、「眉間部の感覚異常の残存」を重視し、原告の主張通り「12級13号（局部に頑固な神経症状）」に該当すると判断。

これに対応する後遺障害慰謝料は290万円とした。

一方、不安障害やうつ病などの精神疾患に関する原告の主張は、通院開始が暴行があった日から時間を隔てていることや、主治医の診断書が「本人の申立によれば」と記載するなど、医学的連続性を裏づける記録が薄いことなどから、「暴行との相当因果関係があるとまでは認められない」と結論づけた。

そのため、精神疾患を前提とする損害請求は採用されなかった。

治療費や文書料、通院交通費については認定され、休業損害は、2021年12月の受傷直後から療養・複視の影響などに伴う34日分（約40万円）を相当とした。

東京地裁は1月、これらを合算した約719万円を支払うよう、元プロボクサーである被告・佐藤さんに命じた。