猫モチーフの雑貨やアート作品が集結する「猫WEEK vol.4」が、神戸マルイ1階カレンダリウムで2月24日（火）まで開催されている。さらに、三宮センター街では「ネコのバス」保護猫譲渡会も同時開催される。

『猫WEEK vol.4 in 神戸マルイ』が2月24日（火）まで開催

「GATTO」

会場では、兵庫県の靴工房によるネコモチーフ革小物「GATTO」や、オリジナルグッズも展開する「猫カフェ 猫の屋おでん」、黒いワイヤーで仕上げた猫のワイヤーアート「Deep snow」、ハンドメイド作品や“うちのコ”オーダーもできる「Plus1 Made POPUP Store」など、多彩なショップが出店している。売り上げの一部を保護猫団体へ寄付する取り組みも行われている。

「Deep snow」

「Plus1 Made POPUP Store」

「Nuerufactory（ヌエルファクトリー）」からは、ころんとしたフォルムのぬいぐるみや、「Runonとmomon（ルノンとモモン）」からは猫のアクセサリーが登場している。



期間中、イベントで商品を購入するとキャットフードのプレゼントがあるほか、事前応募で集まった“推し猫画像”のパネル展示も行われている。

「Nuerufactory（ヌエルファクトリー）」

「Runonとmomon（ルノンとモモン）」

さらに、神戸マルイ入口前の三宮センター街では「ネコのバス」保護猫譲渡会を2月21日（土）、22日（日）の2日間限定で同時開催。バス車内のゆったりとした空間で保護猫と触れ合いながら、新しい家族との出会いを応援する取り組みとなっている。

「ネコのバス」保護猫譲渡会

また、神戸学院大学経営学部・辻ゼミナールによる「犬と猫と一緒に楽しく過ごすために」をテーマにしたパネル展示も実施中。人と動物が笑顔で暮らせる未来について、やさしく学べる内容となっている。期間限定でオリジナル缶バッジやクリアファイルなどの販売も予定している。

「猫WEEK vol.4 in 神戸マルイ」は神戸マルイ1階カレンダリウム1で2月24日（火）まで開催。時間は平日・土曜が午前11時から午後8時、日曜・祝日は午前10時30分から午後8時まで。最終日は午後6時までとなる。