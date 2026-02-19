「散らからない家」に理想はあっても、忙しい平日はとくに片付けがつい後回しになりがち…。そこで、ESSEフレンズエディターで整理収納アドバイザーのrenaさんがおすすめするのが「朝の5分ゆるリセット」。普段から実践している朝の習慣について語ります。小さく整えるだけで気持ちもラクになりますよ。

ヘトヘトな1日の終わりを助ける「朝のゆるリセット習慣」

忙しい平日は片付けが後回しになり、気づけば休日に自分だけがバタバタしている…。そんな状況にちょっとモヤっとすること、ありますよね。

夜は疲れて片づけや準備に気持ちが追いつかないことも多いもの。

でも、朝の5分を活用してほんの少し整えておくと、夕方帰宅したときや「これから夜ごはんをつくろう」というときにもスイッチが入りやすいです。

朝の5分だけ片付け。余白ができたときでOK！

朝いちばんに片付ける必要はありません。お弁当づくりや朝食の準備、送り出しなどが終わってから、まずはタイマーを5分セットしてみてください。

その5分でやることは、とてもシンプルです。

・1：ダイニングテーブルの上をなにもない状態にする

・2：置いたままのブランケットやクッションを整える

・3：キッチンのカウンターをひとふきする

どれも1〜5分以内に終わる小さな整え。朝はいちばん体力も気力もある時間なので、「5分だけ」と決めると集中できます。

小さな整えが積み重なると、週末もラクになる

忙しくて「片付ける余裕なんてない…！」という日でも、5分なら見つけられることがあります。その5分を整える時間に充てると、「朝からがんばっている自分」にごほうびをあげたい気分に。

完璧にしようとはしなくてOK。今回紹介した3つの「朝のゆるリセット」に限らず、自分が「ここを整えたい」と思う場所を見つけて、まずはタイマーで5分、片づける習慣を始めてみませんか？

続けることで「気持ちの余裕」が少しずつ生まれてくると思います。