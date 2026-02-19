忙しい日はできるだけ手間をかけずに、満足感のあるごはんを用意したくなりますよね。そんなときに活躍するのが、フライパンひとつで仕上がる丼メニュー。下ごしらえや工程はシンプルでも、きちんとおいしく、食卓に安心感を添えてくれます。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、手早くつくれて食べごたえもある「長ネギの親子丼」レシピを教えてもらいました。

香り引き立つ長ネギで！手早くつくる親子丼

今回は、旬の長ネギをたっぷり使った「長ネギの親子丼」を紹介します。

タマネギでつくる定番の親子丼を長ネギに替えることで、甘味と香りがより引き立つ一品に仕上がります。フライパンひとつで手早くつくれるので、平日の献立に取り入れやすいのも魅力です。

長ネギは炒めすぎず食感を残し、卵はふんわり仕上げるのがポイント。火を止めるタイミングを少し早めにすると、余熱でとろりとまとまります。卵は2回に分けて入れてもいいですよ。

●長ネギの親子丼

【材料（2人分）】

鶏モモ肉 1枚（約250g）

長ネギ 1本

卵 3個

温かいご飯 丼2杯分

油 小さじ1

塩 少々

七味唐辛子（お好みで） 適量

A[だし汁150mL しょうゆ大さじ2 みりん大さじ2 砂糖小さじ1]



【つくり方】

（1） 長ネギは縦半分に切ったあと、ななめに薄切りする。鶏モモ肉はひと口大に切り、塩を振る。

（2） フライパンに油を入れたら中火で熱し、鶏肉を入れて色が変わるまで焼く。

（3） 長ネギを加えてさっと炒める。

（4） Aを加え、長ネギがしんなりするまで煮る。

（5） 溶き卵を回し入れ、半熟状になったら火を止める。

（6） 器にご飯を盛り、（5）をのせる。お好みで七味を振っても。