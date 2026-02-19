ワンパンで半熟とろとろ「長ネギの親子丼」レシピ。長ネギのシャキっと食感がたまらない
忙しい日はできるだけ手間をかけずに、満足感のあるごはんを用意したくなりますよね。そんなときに活躍するのが、フライパンひとつで仕上がる丼メニュー。下ごしらえや工程はシンプルでも、きちんとおいしく、食卓に安心感を添えてくれます。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、手早くつくれて食べごたえもある「長ネギの親子丼」レシピを教えてもらいました。
香り引き立つ長ネギで！手早くつくる親子丼
今回は、旬の長ネギをたっぷり使った「長ネギの親子丼」を紹介します。
タマネギでつくる定番の親子丼を長ネギに替えることで、甘味と香りがより引き立つ一品に仕上がります。フライパンひとつで手早くつくれるので、平日の献立に取り入れやすいのも魅力です。
長ネギは炒めすぎず食感を残し、卵はふんわり仕上げるのがポイント。火を止めるタイミングを少し早めにすると、余熱でとろりとまとまります。卵は2回に分けて入れてもいいですよ。
●長ネギの親子丼
【材料（2人分）】
鶏モモ肉 1枚（約250g）
長ネギ 1本
卵 3個
温かいご飯 丼2杯分
油 小さじ1
塩 少々
七味唐辛子（お好みで） 適量
A[だし汁150mL しょうゆ大さじ2 みりん大さじ2 砂糖小さじ1]
【つくり方】
（1） 長ネギは縦半分に切ったあと、ななめに薄切りする。鶏モモ肉はひと口大に切り、塩を振る。
（2） フライパンに油を入れたら中火で熱し、鶏肉を入れて色が変わるまで焼く。
（3） 長ネギを加えてさっと炒める。
（4） Aを加え、長ネギがしんなりするまで煮る。
（5） 溶き卵を回し入れ、半熟状になったら火を止める。
（6） 器にご飯を盛り、（5）をのせる。お好みで七味を振っても。