今、世間で注目されているせいろ料理。料理家・長谷川あかりさんも「簡単にごはんをすませたいときやおつまみ的なものをつくるとき、せいろの出番が多いです」と話します。そこで今回は、長谷川さんに、寒い今の時季にぴったりな「刺身と野菜の蒸しもの」レシピを教えてもらいました。食材をせいろで蒸すだけで簡単にでき、夜の軽いおつまみにもなるのでおすすめです。

※ この記事は『別冊天然生活 やさしいせいろ生活』（扶桑社刊）に掲載された内容を抜粋・再編集しています

簡単だけど食べごたえも！「刺し身と野菜の蒸しもの」

冬が旬のブリを、ぶりしゃぶではなく蒸しバージョンで。

根菜類はピーラーでリボン状にすると華やかになって、たっぷりいただけます。

●刺身と野菜の蒸しもの ぽん酢の濃厚ゴマダレ

【材料（2人分）】

刺し身（好みのもの、ブリなどがおすすめ） 140g

ニンジン 80g

大根 150g

A［ポン酢しょうゆ1／4 練りゴマ大さじ2 砂糖、ワサビ各小さじ1］



【つくり方】

（1） ニンジンと大根は皮をむき、ピーラーでリボン状にスライスする。

（2） クッキングシートを敷いたせいろに（1）をふんわり重ねる。

（3） 蒸気の上がった鍋にセットし、強めの中火で6〜7分蒸す。火を止めてせいろのフタをあけ、刺し身を並べ入れてフタを閉じる。1分半〜2分ほどおく。

（4） 器に盛り、Aをよく混ぜたタレをかけていただく。