動物病院にやってきた猫ちゃん。獣医さんを前に見せた反応が注目を集めています。話題の動画の再生回数は36万回を超え「優しい先生に見てもらえてイイね」「ちゃあんと見つめててかわいい」「思いは通じてるはずです」といったコメントが集まっています。

【動画：動物病院にやってきた子猫→『イケメンの獣医さん』が入ってきた次の瞬間…まさかの反応】

目がキラキラに！

Instagramアカウント「める &ひげ子 &ラテ &おと 」に投稿されたのは、恋する猫ちゃんの姿です。

動物病院にやってきた猫の「おと」ちゃん。診察室に男性の"イケメン獣医"さんが入ってきた瞬間、グイッと首を伸ばし、目をキラキラさせて分かりやすく反応したのだそう。

動物病院での診察や処置を嫌がる猫も多い中、おとちゃんは獣医さんに抱っこされると、喜んで処置室へ向かったといいます。その様子を見た飼い主さんは「これは本気なんだ…」と確信したのだとか。

一目惚れ！？

実は、おとちゃんは男性の獣医さんに初めて診察してもらったときに一目惚れをしたそうです。そのときもうっとりと獣医さんを見つめていたのだそう。

獣医さんになでてもらうと、うれしそうに目を細め、寝てしまいそうなほどリラックスしていたといいます。

正直すぎる反応

別の獣医さんが担当のときもありますが、意中の先生ではないことに少し戸惑う場面も。

お利口に診察は受けたものの、飼い主さんの目にはその様子がちょっぴり「塩対応」に映ったそうです。次回の診察ではどんな反応を見せてくれるのか、おとちゃんの『恋の行方』から目が離せません。

投稿には「首を伸ばしてハッと見つめるあたり可愛いですね」「この子の瞳孔が、途中からハート型に見えます」「恋するにゃんこ様❤可愛い過ぎます」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「める &ひげ子 &ラテ &おと 」では、おとちゃんと先輩猫ちゃんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「める &ひげ子 &ラテ &おと 」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。