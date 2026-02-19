まだ小さな子猫と成猫ではあまりにも体格差があったようで...？サイズ感が違いすぎる猫たちの座る姿が可愛いと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で29万回表示を突破し、「うわーサイズ感可愛い」「同じ机なのに重さの概念が違いすぎ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：大きな猫ちゃんのとなりに『パヤパヤ子猫』が座った結果…かわいすぎる『対格差』】

驚きの体格差

Xアカウント「猫カフェmfmf/横浜駅@クラファン中」に投稿されたのは、まだパヤパヤとした毛が目立つ小さな子猫ちゃんと、大きな猫さんの２匹。猫カフェの運営と保護猫の里親募集活動を行っているという投稿主さん。猫たちは今、そんな投稿主さんの元にいます。この日、２匹の猫たちは同じ机の上に並んで座っていたのだといいます。

猫さんは机の端から端まで大きな体をどっかり乗せて、腹ばいで足を伸ばして座っていたのだとか。それに対して、子猫ちゃんは猫さんの2分の1以下の大きさ。香箱座りでちょこんと猫さんの隣に座っていたとのこと。猫さんの隣が落ち着くのか、目を細めていたそう。大きさが違いすぎる２匹ですが、まだ小さな子猫ちゃんにとって、大きな猫さんは安心感がある憧れの存在なのかもしれません。

他の投稿でも、魅力的な猫たちがたくさんいました。猫たちが一緒にご飯を待ったり遊んだりしている様子を見て、仲良く猫たちが過ごしていることが窺えました。子猫同士でも楽しみ、大人になってからの振る舞いも成猫たちと過ごすことで学べる環境のようです。たくさん遊んで学ぶ子猫ちゃんたちと、温かく見守っている猫さんたちなのでした。

サイズ感の違いが可愛いと絶賛の声

あまりにもサイズ感の違う子猫ちゃんと猫さんを見た方たちから「可愛すぎる！」「対比がまた可愛らしいですね」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「猫カフェmfmf/横浜駅@クラファン中」では、子猫ちゃんや猫さんたちの可愛い姿がたくさん投稿されています。今日もみんな仲良く過ごしていることでしょう。

写真・動画提供：Xアカウント「猫カフェmfmf横浜駅@クラファン中」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。