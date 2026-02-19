ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われ、17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）が78.71点で首位発進。2位に坂本花織（シスメックス）、4位に千葉百音（木下グループ）が入り、日本勢3人が最高のスタートを切った。そうしたなか日本のファンの間では、18日に19歳になったばかりのソフィア・サモデルキナ（カザフスタン）の衣装が話題となっている。

五輪の舞台に立った姿に多くのファンが魅了された。

17番滑走でリンクに登場したサモデルキナは、緑をベースにした衣装に白のスカート。胸元からお腹にかけては赤の花びらが散りばめられ、キラキラとスパンコールも輝いている。この配色はまさにクリスマスツリーをイメージさせるもので、その姿に中継を観た日本ファンも魅了されていた。

「サモデルキナちゃん、クリスマスみたいな服だな」

「なんかすごいクリスマスカラーの衣装着た選手いた！ サモデルキナ選手…注目選手みたい」

「サモデルキナ選手の衣装かわいい！」

「衣装が可愛いサモデルキナちゃん」

「カザフスタンのサモデルキナ選手の衣装イタリアカラーで可愛いな」

「とにかく衣装も（腕の飾りの細かいところまで最高）振り付けもかわいくて全く危なげなかった！」

「衣装の色合いがどうしてもクリスマスカラーにしか見えなくなってきた」

華麗な側転を含めて、完成度の高い演技で観衆を魅了。68.47点の自己ベストをマークし、SP12位で19日（同20日）のフリーに臨む。



