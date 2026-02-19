英ロンドンの音楽フェスBST Hyde Parkが、同フェス史上でも異色のギネス世界記録挑戦を発表した。7月10日、ラッパーのピットブルがヘッドライナーを務める公演で、最も多くの「禿頭かつら」を着用した人が同時に集まる記録に挑む。



【写真】光るトレードマーク ギネス記録に挑む人気ラッパー

発案者はBBC Radio 1の人気司会者であるグレッグ・ジェームズ。番組で公演発表を受けて呼びかけると、その熱量はすぐに本人へ届き、ピットブルも即参加を表明した。ピットブルは次のようにコメントしている。「ギネス・ブック、覚悟しといてくれ。7月10日、ハイドパークに『禿頭』が集結するぜ。そのキャップをかぶった瞬間、最高の時間が始まるってわかるだろ。愛と本気とサポートに感謝してる。とにかく、ありがとう」



この挑戦はピットブルのトレードマークであるスキンヘッドにちなんだ、ファン主導のムーブメントが発展したもの。ロンドンのO2アリーナ公演では、数千人がかつら姿で来場し、話題に。現在も「Im Back」ツアーで世界的に広がっている。



当日は公式審査員が立ち会い、キャップの装着方法や1分以上の同時集合など厳格な条件が設けられる。



（BANG Media International／よろず～ニュース）