小学館、講談社、秋田書店の各漫画編集者が注目漫画を語り合う… BSならではの視点で紹介 BSテレ東で26日放送
BSテレ東では26日午後10時から、『漫画クリスタル』を放送する。“自他ともに認める漫画好き”野田クリスタル（マヂカルラブリー）をMCに迎え、従来の漫画紹介番組とは一線を画す、BSならではの一歩深い視点で漫画の魅力を伝える。
【番組カット】各漫画編集者が一堂に！MCを務める野田クリスタル
番組では「マンガ大賞2022」大賞受賞、現在、テレ東系列・BSテレ東でアニメ放送中の大人気作品『ダーウィン事変』のうめざわしゅん氏がゲスト出演。作品の魅力はもちろん、うめざわ氏のパーソナルな部分も含め徹底的に深掘りする。
漫画大好き芸人の吉川きっちょむ、「マンガ大賞」選考員も務めるbar図書室店主のん氏と共に、「ダーウィン事変」について熱いトークを繰り広げる。制作秘話やこぼれ話が満載となっている。
番組後半には、小学館、講談社、秋田書店の各漫画編集者が集まり「マンガワン」「マガポケ」「チャンピオンクロス」配信の注目漫画について話す「ネクストブレイク座談会」を実施。出版社の壁を超えて、お互いの漫画について語り合う。漫画好き必見の企画となっている。
■野田クリスタル コメント
以前BSテレ東で筋トレの番組をやらせてもらったときは、あまりに自由でディープな内容だったので、漫画の企画を聞いたときは「今回はどうなっちまうんだ」と身構えていました（笑）。でも、フタを開けてみれば驚くほど見やすい！漫画の知見を広げられる、非常に有意義な番組になっています。
収録では、出演者全員が漫画好きすぎて前のめりになり、時間が足りなくなるほどでした。冒頭、本来なら作品の基本情報をしっかり紹介すべきところを、興奮のあまり全員がすっ飛ばして深すぎる話から始めてしまったのは、もはや「しょうがない」としか言えません。
僕にとって「漫画」は、日常であり現実逃避でもあります。賞レースの前などは、あえて漫画を読むことで「いつもの日常」を取り戻し、心を整えています。ちなみに、スベった後ほど卑屈になれる暗い漫画が読みたくなるんですよね。逆に休日は明るい漫画を読みます。この番組は、まだ世に知られていないディープな作品に出会える「見つけた感」が味わえる内容にもなっています。これを見れば、自信を持って漫画好きを名乗れるはず…第2回をやってくれないと、僕、すねちゃいますよ（笑）。
