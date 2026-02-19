ビビる大木＆矢作兼と体感する幸せ週間 東京ドームシティでイベントも
テレビ東京は2026年3月9日から15日までの1週間、「テレ東系ウェルビーイングってなんだ？WEEK〜こころとカラダになんかいい〜」を開催する。アンバサダーには「家、ついて行ってイイですか？」でMCを務めるビビる大木と矢作兼（おぎやはぎ）が就任。放送とリアルイベントの両軸で、“ちょっと幸せな瞬間”を届ける特別週間となる。
“ウェルビーイング”とは、心身ともに満たされ、幸せだと実感できる状態のこと。同局は「まずは自分をごきげんにしてみよう」というメッセージを掲げ、グルメや推し活、旅、仕事、睡眠など、日常の中にある前向きな時間にフォーカスする。いつも何気なく見ている番組も、違った視点で楽しめそうだ。
ビビる大木は「みなさんの生活の中で、実は人から見るとささやかだけど、自分にとっては大きな幸せということがあると思います。そんなことを見つけながら、このWEEKを楽しみたいと思います！」とコメント。矢作兼も「うまくいくように本当にもう全部背負っていきたいと思います。ウェルビーイングは任せてください、片手間でやりません。頑張って全力で行きたいと思います」と力強く語る。普段から市井の人生や本音に向き合ってきた2人が案内役となり、番組を横断して“幸せのかたち”を掘り下げる。
目玉となる特番も充実する。14日午後0：15〜2：15は『こんナンSDGsどうですか？』、同日後4：00〜4：45は『なんで会社辞めないんですか？』を放送。さらに14日、15日後4：45〜5：15は『モヤモヤさまぁ〜ずウェルビーイング』、15日後6：30〜9：54は『家、ついて行ってイイですか？』の拡大版が控える。
レギュラー番組も特別仕様で展開する。平日は以下の番組が参加する。
◆前5：45〜前7：05『Newsモーニングサテライト』
◆後3：40〜後4：54『よじごじDays』
◆後10：00〜後11：04『WBS』
日替わりの人気番組も勢ぞろいする。
◆3月9日 後6：25〜後8：00『YOUは何しに日本へ？』
◆3月9日 後8：00〜後9：54『世界！ニッポン行きたい人応援団』
◆3月10日 後6：25〜後8：54『ありえへん∞世界』
◆3月10日 後8：54〜後9：55『開運！なんでも鑑定団』
◆3月11日 後6：25〜後8：45『世界を救う！ワンにゃフル物語』
◆3月12日 後6：25〜後8：58『タクうま』
◆3月13日 後8：00〜後9：00『所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！』
◆3月14日 後6：30〜後8：55『出川哲朗の充電させてもらえませんか？』
◆3月14日 後9：00〜後9：54『出没！アド街ック天国』
週末の14日、15日には東京ドームシティセントラルパークで体験型イベント「テレ東ウェルビーイングってなんだ？パーク」を開催。ステージやブースを通じて、番組の世界観をリアルに体感できる。放送を見てから足を運ぶもよし、イベントで興味を持った番組を後日配信で楽しむもよし。広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信も行われる。
画面越しに感じる共感や笑いが、リアルな体験へと広がる1週間。ビビる大木と矢作兼が先頭に立つ“ごきげん”な挑戦は、何気ない毎日の見方を少し変えてくれそうだ。
“ウェルビーイング”とは、心身ともに満たされ、幸せだと実感できる状態のこと。同局は「まずは自分をごきげんにしてみよう」というメッセージを掲げ、グルメや推し活、旅、仕事、睡眠など、日常の中にある前向きな時間にフォーカスする。いつも何気なく見ている番組も、違った視点で楽しめそうだ。
目玉となる特番も充実する。14日午後0：15〜2：15は『こんナンSDGsどうですか？』、同日後4：00〜4：45は『なんで会社辞めないんですか？』を放送。さらに14日、15日後4：45〜5：15は『モヤモヤさまぁ〜ずウェルビーイング』、15日後6：30〜9：54は『家、ついて行ってイイですか？』の拡大版が控える。
レギュラー番組も特別仕様で展開する。平日は以下の番組が参加する。
◆前5：45〜前7：05『Newsモーニングサテライト』
◆後3：40〜後4：54『よじごじDays』
◆後10：00〜後11：04『WBS』
日替わりの人気番組も勢ぞろいする。
◆3月9日 後6：25〜後8：00『YOUは何しに日本へ？』
◆3月9日 後8：00〜後9：54『世界！ニッポン行きたい人応援団』
◆3月10日 後6：25〜後8：54『ありえへん∞世界』
◆3月10日 後8：54〜後9：55『開運！なんでも鑑定団』
◆3月11日 後6：25〜後8：45『世界を救う！ワンにゃフル物語』
◆3月12日 後6：25〜後8：58『タクうま』
◆3月13日 後8：00〜後9：00『所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！』
◆3月14日 後6：30〜後8：55『出川哲朗の充電させてもらえませんか？』
◆3月14日 後9：00〜後9：54『出没！アド街ック天国』
週末の14日、15日には東京ドームシティセントラルパークで体験型イベント「テレ東ウェルビーイングってなんだ？パーク」を開催。ステージやブースを通じて、番組の世界観をリアルに体感できる。放送を見てから足を運ぶもよし、イベントで興味を持った番組を後日配信で楽しむもよし。広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信も行われる。
画面越しに感じる共感や笑いが、リアルな体験へと広がる1週間。ビビる大木と矢作兼が先頭に立つ“ごきげん”な挑戦は、何気ない毎日の見方を少し変えてくれそうだ。