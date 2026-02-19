テレビ東京が19日、東京・六本木の同局で定例会見を行い、日本テレビの番組を「コンプライアンス上の問題行為」を理由に降板となり活動休止中の元TOKIOの国分太一（51）について言及した。

国分をめぐっては今月12日に日本テレビの福田博之社長と国分が2人で面会し、国分から謝罪を受けたことが明らかになった。

テレビ東京にも直接の謝罪や申し出があったかを問われると、吉次弘志社長は「そういったことはないです」とコメント。「国分さんの件に関しては定例会見でも度々外部からの投書があったことなどを話しましたが、その状況と変わっていることは特にございません」と進展がないことを強調した。

国分は同局で2008年から「男子ごはん」に出演。「テレ東音楽祭」でも15年から断続的に総合MCを務めていた。

昨年の発覚した一連の騒動を受けて、「男子ごはん」は昨年7月クールをもって正式に終了。後枠番組として、「男子ごはん」に出演していた栗原心平氏（46）がレギュラー出演する料理番組「ぺこもぐキッチン」を10月26日からスタートさせた。