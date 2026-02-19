Snow Manの佐久間大介が2月19日、都内で開催されたメルペイが提供するクレジットカード「メルカード」新CM発表会に出席した。

CMと同様、トレードマークのピンクヘアで登場した佐久間。スタイリングについて、「メルカードの大事にしている白が基調になっています。白だったり、パールっぽかったり、ちょっと艶やかな感じをイメージしたくて。そこに僕のメンバーカラーであるピンクを髪の毛を取り入れて。今回のテーマとしては、皆さんの推し活を守る“メルカードナイト”っていう気持ちですね。僕自身が気品に溢れている感じがします」と語った。

ソロでのCM出演となった今回。グループでの活動との違いについて聞かれると「そんなに変わんないですかね。（Snow Manの）9人でいると、よりわちゃわちゃするって感じですけど、僕は1人でもすごくわちゃわちゃしているので（笑）」「結構僕はスタッフさんの席に座って話したりしちゃうんですよ。カメラマンさんとか、アシスタントさんと喋ったり。なので結局みんなでわちゃわちゃしちゃうみたいな感じでしたね。楽しかったです」と撮影の空気感を説明した。

「好きを楽しむ」というメルペイカードにちなんで現在の推しを聞かれると「ここ数年はマジで姪っ子を推していますね（笑）。姪っ子に“推し活”しすぎて……」と明かす。「別に欲しいって言われていないものも勝手に買っていって、『これ買ってきたよ！』って言って、すぐあげちゃいます。ロケで地方に行ったりして、お土産とかも、これ姪っ子が喜ぶなっていうものをあげたり。この前で言うと、ちっちゃい子でも安全に走れる自転車をあげてみたり……」と最近の“推し活”事情を明かした。

（文=リアルサウンド編集部）