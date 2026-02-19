小原正子、夫のランチに作ったメニューを紹介「この組み合わせもめちゃくちゃ美味しいです！」

お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が18日に自身のアメブロを更新。夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木がもらってきたチョコレートや、夫へ作ったランチについてつづった。

この日、小原は「2月は旦那さんがいろんなところからチョコをいただいて持ち帰ってくれます」と報告し、前夜にマックが持ち帰ったという美しいチョコレートの写真を公開。続けて、娘・こうめちゃんが「欲しがりましたが日本酒チョコだったので見るだけにしてもらいました」と明かし「食べてみたらほのかに香る程度でそれがとても美味しかったです」と感想を述べた。

続けて更新したブログでは、マックの昼食について「喜ぶのはゼンブヌードルです」と報告。「納豆（添付つゆ）、オリーブオイル、醤油、だけでも美味しいんだけど そしてトッピングに海苔と吉野家牛丼の具をのせました」とアレンジレシピを紹介し「この組み合わせもめちゃくちゃ美味しいです！」と絶賛した。

最後に、デザートとしてプロテイン入りのシリアルを食べていたことにも触れ「こんなのあるんや」と驚いた様子でつづり、ブログを締めくくった。