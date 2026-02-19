オンデーズ、Netflix「ストレンジャー・シングス」とコラボ “裏側の世界”ヘルファイア・クラブの世界観を凝縮したデザイン
メガネ・サングラスの製造販売を手掛けるオンデーズが、Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」とコラボ。アイウェアコレクション「OWNDAYS × Stranger Things」を、きょう19日からOWNDAYSオンラインストアにて先行予約の受付を開始。26日から販売開始する。
【画像】細かな“仕掛け”が施されたデザイン！オンデーズ×「ストレンジャー・シングス」アイテム（一覧）
80年代のノスタルジーと奇妙さが交錯する同シリーズの世界観を、ファンの日常に寄り添うアイウェアとして形にした。「冒険の記憶をいつまでも身近に感じていただけるよう」との思いが込められている。
物語を象徴する"UP SIDE DOWN"（裏側の世界）や“HELLFIRE CLUB”（ヘルファイア・クラブ）をテーマに、作品のノスタルジックで奇妙な雰囲気をデザインやパーツ、生地の細部にまで落とし込んだ全5型を展開する。
「HAWKINS model」は、物語の舞台であるホーキンスの街をモチーフにした、ウェリントン型の調光サングラス。紫外線の量でレンズの色が変化する調光サングラスは、屋内外で大活躍。テンプルの内側には、作品の世界観を表現したパターンを取り入れ、サイドにもワンポイントのロゴをあしらっている。まるでホーキンスの街中にいるような気分になれるフレームとなる。
「UPSIDE DOWN model」は、UPSIDE DOWNをモチーフにしたボストン型。ミステリアスでどこか邪悪な世界観を、深みのあるダークな色合いで表現した。丁番にはデモゴルゴンのパーツをあしらい、テンプルの内側には UPSIDE DOWN の文字が密やかに刻まれており、物語の世界に引き込むようなフレームとなる。
「DUNGEONS & DRAGONS model」は、DUNGEONS & DRAGONSをモチーフにしたブロー型。クラシカルなデザインのフレームに、デミ柄のパターンをリムに施した。クラブのロゴや髑髏のシンボル、DUNGEONS & DRAGONS でお馴染みのダイスのパーツなどを随所に散りばめた、世界観を余すことなく堪能できるフレームとなる。
「HELLFIRE CLUB model」は、HELLFIRE CLUBをモチーフにした、ボストン型。丸みを帯びたやわらかなシェイプは顔なじみがよく、どんなスタイルにも合わせやすい万能なデザイン。クラブを象徴とする燃え盛る炎のパターンをテンプルの内側と丁番に施し、内に秘めた炎のデザインが、冒険心を刺激するフレームとなる。
「DEMOGORGON model」は、デモゴルゴンをモチーフにした、ボストンタイプの2WAYフレーム。付属のSNAP LENSを重ねると、サングラスへと姿を変える。テンプルには、獲物を狙うデモゴルゴンを配し、インパクトのあるデザインに仕上げた。SNAP LENSのフロントにも、特徴的なパーツをあしらい、裏側の世界の不気味な雰囲気と、物語の臨場感を感じさせるフレームとなっている。
コレクションを購入した人には、重厚感のあるシグネチャーカラーを取り入れたレザー質感の限定オリジナルメガネケースと、「UPSIDE DOWN」の世界を切り取ったデザインのメガネクロスが付属する。
このほか限定グッズとして、フリースポーチ、ビンテージTシャツ風メガネクロスも販売する。
