放送倫理・番組向上機構（BPO）が19日までに公式サイトを更新。ABCテレビが1月23日に放送した「探偵!ナイトスクープ」の内容が物議を醸した件について、「放送倫理違反の疑いがあるとまでは言えないと判断」したとし、討議・審議入りはせず当該番組についての議論を終了したと報告した。

BPOの公式サイトで1月に視聴者・聴取者から寄せられた意見に「探偵！ナイトスクープ」、毎日放送「よんチャンTV」への批判が多かったことを明かし、「探偵！ナイトスクープ」については「これについて『子どもの年齢に見合わない過度な責任を負わせるヤングケアラーを想起させ強い違和感を抱いた』といった声や、『放送を見た人たちが出演者に対する誹謗中傷や個人情報の拡散を行っており心配だ』といった声が寄せられた」と伝えた。

また、SNSで炎上状態となったことを受け、ABCテレビが番組公式サイトで、番組には編集・構成上の演出があると説明したがことについても「『編集の範囲を超えた事実関係の改変にあたらないのか』といった意見が寄せられた」と明かした。

放送倫理検証委員会の委員からもさまざまな意見が出たとし、「委員からは、『取材を受けた長男が、放送内容よりずっと少ないお手伝いしかしていなかった場合、あの放送は演出を超えた事実の改変に近いことを行っており、その結果ソーシャルメディア上で取材対象者に被害を生じさせてしまったとして問題を問える可能性はあるのではないか』といった意見が出た。一方で、『この番組は、手紙を送った取材対象者とある種の共同作業で番組作りをしており、取材された側も納得して応じているなら、勇み足だった部分はあるとしても放送倫理違反とまでは言えない』、『ヤングケアラーで一番問題なのは学校に行けなくなるような状況だ。日曜日に遊ぼうと思っても遊べないぐらいお手伝いをしていますという話を、ヤングケアラーとして捉えることは困難であり、想定外の誹謗中傷を誘引した責任が番組にあるとまでは言えないのではないか』、『番組で子どもを取り上げる際は注意が必要だが、この番組は長男を助けてあげる、子どもの為にやってあげたと考えて番組を制作した。ところが、子どもをほったらかしにしている母親を演出した結果、誹謗中傷の矛先が母親に向かった。子どもにとって親が批判されるのは辛いことだと察せられ配慮する必要はあったが、その点を怠ったということで直ちに放送倫理違反を問うとまでは言えない』という意見が出た」と伝えた。

最終的には「委員会は、朝日放送テレビが速やかにソーシャルメディア上の誹謗中傷について注意喚起し被害の拡大を防ごうとしていた点も考慮して、放送倫理違反の疑いがあるとまでは言えないと判断」したとし、「討議・審議入りはせず当該番組についての議論を終了した」と報告した。

当該番組では、小学6年生からの「6人兄妹の長男を代わって」依頼を放送。「霜降り明星」せいやが、弟妹5人の世話や家事を手伝う小学6年生の代わりに一家の“長男”になって、子供たちと1日を過ごす様子が放送されたが、ネット上で大炎上。一家の両親に向け「育児放棄」「ヤングケアラー状態」だと批判が上がった。

騒動を受け、ABC側は番組公式サイトで2度に渡って声明を発表。家族への誹謗中傷や詮索をやめるように訴え「誤解を招く受け止めが広がっていることを重く受け止めています」とした。1月30日には今村俊昭社長が会見の中で「ヤングケアラーなど社会的問題を意識して、取り上げ方はデリケートで慎重な対応が必要だった。こうした事態を招いたのは、編集・構成を行った番組側に起因するもので、当社として深く反省しています」と謝罪していた。