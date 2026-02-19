昨年１月に発生した埼玉県八潮市の県道陥没事故を巡り、原因究明を目指す県の第三者委員会が１９日、報告書をまとめた。

県は２０２１年度に行った事故現場周辺の下水道管の点検で、管内の様子を十分確認できていなかったが「直ちに修繕が必要な状況ではない」と評価しており、報告書は「通常以上の意識を払って検討すれば、リスクの高まりを推測できた」と不備を指摘した。

県は５年に１回、下水道管を定期点検している。陥没現場付近の区間は下水の流れが速く人が入れないため、点検を受注した業者は下水に浮かべるカメラを使って管内部を撮影。陥没現場直下は水しぶきが多く、内部の状況を確認できる映像を得られなかった。周辺も内部が暗く、映像は不鮮明だった。

しかし、県は下水道管の腐食状況に対する３段階評価で、この区間について「中度」の「ランクＢ」と評価。追加の検査などは行わなかった。報告書は「他の調査機器で再調査を試みるべきだった」と指摘した。

また、陥没の原因については従来通り、下水から発生した硫化水素でコンクリート管が腐食し、地盤内に空洞が生じるなどして起きたとした。