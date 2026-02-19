丸山桂里奈、“2歳娘もペロリ”混ぜて焼くだけ蒸しパン公開「簡単なのに美味しそう」「綺麗」
【モデルプレス＝2026/02/19】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が2月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。2歳の娘に出した簡単蒸しパンが話題となっている。
【写真】“6.1kg減”話題の42歳元なでしこ「簡単なのに美味しそう」“2歳娘もペロリ”混ぜて焼くだけ蒸しパン
丸山はキャラクターの絵が描かれた器にココア蒸しパンが乗っている写真を投稿し「お散歩2時間弱いけましたー 久しぶりかも いつもお家にいないからごめんね」と、娘と久しぶりに長めの散歩に行ったことを報告。「お散歩帰宅してから蒸しパンをココアの」「混ぜて焼くだけだからぷくぷくと一緒に」「美味しかったようでペロリ」と続け、散歩の後は娘と一緒に混ぜて焼くだけで簡単にできるココア蒸しパンを楽しみ、娘がペロリと食べたことを記した。
この投稿には「簡単なのに美味しそう」「綺麗」「お散歩の後だから余計にペロリだよね」「蒸しパン食べたくなってきた」と反響が集まっている。
丸山は、2020年9月に元サッカー日本代表の本並健治氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】“6.1kg減”話題の42歳元なでしこ「簡単なのに美味しそう」“2歳娘もペロリ”混ぜて焼くだけ蒸しパン
◆丸山桂里奈、混ぜて焼くだけココア蒸しパン披露
丸山はキャラクターの絵が描かれた器にココア蒸しパンが乗っている写真を投稿し「お散歩2時間弱いけましたー 久しぶりかも いつもお家にいないからごめんね」と、娘と久しぶりに長めの散歩に行ったことを報告。「お散歩帰宅してから蒸しパンをココアの」「混ぜて焼くだけだからぷくぷくと一緒に」「美味しかったようでペロリ」と続け、散歩の後は娘と一緒に混ぜて焼くだけで簡単にできるココア蒸しパンを楽しみ、娘がペロリと食べたことを記した。
◆丸山桂里奈の投稿に反響
この投稿には「簡単なのに美味しそう」「綺麗」「お散歩の後だから余計にペロリだよね」「蒸しパン食べたくなってきた」と反響が集まっている。
丸山は、2020年9月に元サッカー日本代表の本並健治氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】