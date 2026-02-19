山田孝之「マジで？みたいな人が…」自身手掛ける俳優オーディション出演者に期待込める【Leminoコンテンツ発表会2026】
【モデルプレス＝2026/02/19】俳優の山田孝之が2月19日、映像配信サービス「Lemino」による新たなコンテンツラインナップを発表する「Lemino NEXT STAGE」に出席。秋に番組配信を予定している自身が手掛ける俳優のオーディション番組「THE OPENCALL−MAIN PARTNER山田孝之−」について語った。
【写真】山田孝之、自撮りの衝撃ビフォーアフター公開
山田は、2月2日に自身が手掛ける俳優のオーディション番組「THE OPENCALL−MAIN PARTNER山田孝之−」の実施を発表し、同時にエントリーもスタート。現在の状況について山田は「もう現段階でもかなり多くの方が応募してくださっていて、少しずつ僕もビデオの方を見ているんですけど、面白いです」と既に審査を始めていると明かし、現状はフリーランスの応募が多いというが「これから多分事務所の人たちがドカッと来ると思います」と期待を込めた。
周囲の反響については「同世代もそうですし、後輩とか先輩方も結構多くの方から、プロデューサーの方とか、『素晴らしい取り組みをやってるね』っていうことを言ってくれて」と注目の声をもらったと打ち明け「オーディションの中で一緒に芝居をやっていく過程に結構いろんな俳優さんが『ぜひ参加したい』ということで、今手を挙げてくれてるので、そこは観るものとしての非常に楽しみにしていただいていいところだと思います」「『来てくれんの？マジで？』みたいな人が言ってくれてます」と自信をのぞかせた。
「THE OPENCALL」は、山田がメインパートナー（審査兼任）として参加し、オリジナル映画の主演・主要キャストを募集するオーディション。「OPENCALL（オープンコール）」とは、年齢・性別・国籍・所属事務所・演技経験の有無を問わず、いわば誰でも挑戦できる公開（オープンな）オーディションのことを指し、本プロジェクトは、これまで挑戦の機会が限られてきた人々にも門戸を開き、「演技力」と「人間力」を選考基準に、まだ見ぬ才能と出会うことを目指す。
Leminoのローンチから4年目となる2026年は、これまで培ってきた総合型映像配信サービスとしての強みを活かしながらも、特に市場ニーズの高い 「音楽」および「ドラマ」を重点カテゴリーと位置づけ、コンテンツ拡充を進める。今回のイベントでは、初解禁となる最新タイトルを含む強力なラインナップを一挙に公開し、 山田、ディーン・フジオカ、山本美月、日向坂46の高橋未来虹（※「高」正しくは「はしごだか」）、正源司陽子、大野愛実が登壇した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】山田孝之、自撮りの衝撃ビフォーアフター公開
◆山田孝之手掛ける俳優オーディション、既に応募者続々
山田は、2月2日に自身が手掛ける俳優のオーディション番組「THE OPENCALL−MAIN PARTNER山田孝之−」の実施を発表し、同時にエントリーもスタート。現在の状況について山田は「もう現段階でもかなり多くの方が応募してくださっていて、少しずつ僕もビデオの方を見ているんですけど、面白いです」と既に審査を始めていると明かし、現状はフリーランスの応募が多いというが「これから多分事務所の人たちがドカッと来ると思います」と期待を込めた。
◆「THE OPENCALL−MAIN PARTNER山田孝之−」
「THE OPENCALL」は、山田がメインパートナー（審査兼任）として参加し、オリジナル映画の主演・主要キャストを募集するオーディション。「OPENCALL（オープンコール）」とは、年齢・性別・国籍・所属事務所・演技経験の有無を問わず、いわば誰でも挑戦できる公開（オープンな）オーディションのことを指し、本プロジェクトは、これまで挑戦の機会が限られてきた人々にも門戸を開き、「演技力」と「人間力」を選考基準に、まだ見ぬ才能と出会うことを目指す。
◆Leminoの新コンテンツ発表「Lemino NEXT STAGE」
Leminoのローンチから4年目となる2026年は、これまで培ってきた総合型映像配信サービスとしての強みを活かしながらも、特に市場ニーズの高い 「音楽」および「ドラマ」を重点カテゴリーと位置づけ、コンテンツ拡充を進める。今回のイベントでは、初解禁となる最新タイトルを含む強力なラインナップを一挙に公開し、 山田、ディーン・フジオカ、山本美月、日向坂46の高橋未来虹（※「高」正しくは「はしごだか」）、正源司陽子、大野愛実が登壇した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】