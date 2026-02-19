TAGRIGHT前田大輔＆STARGLOW・KANON、“3年越し”MAZZEL楽曲ダンスコラボ「これぞTeam Cの絆」「オーディション思い出してエモい」
【モデルプレス＝2026/02/19】7人組ボーイズグループ・TAGRIGHT（タグライト）の公式TikTokが、2月18日に更新された。メンバーの前田大輔とボーイズグループ・STARGLOW（スターグロウ）のKANON（カノン）のコラボレーション動画が公開され、話題を呼んでいる。
【写真】「タイプロ」イケメン＆STARGLOWメンバー、思い出の楽曲でコラボ
投稿では8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）の楽曲「Fantasy」に合わせ、前田とKANONが息の合ったキレのあるダンスを披露。2人はMAZZELが誕生したオーディション「MISSIONx2」（ミッションミッション）に参加していた過去があり、合宿1次審査は同楽曲が課題曲で、2人は同じ「Team C」として共にパフォーマンスしていた。動画の最後には、2人とも手で「M」のポーズを作りながら「MAZZEL！」と言い、笑顔で締めくくっている。
TAGRIGHTとSTARGLOWは15日、東京・有明アリーナにて開催された日本テレビ主催のグローバルアーティストによる音楽の祭典「BEAT AX VOL.9」で共演。14日には前田と西山智樹がパーソナリティを務める、ニッポン放送のラジオ番組「オープンアップグループ presents 西山智樹 前田大輔 TAGラジ！」（毎週土曜21時〜）にSTARGLOWがゲスト出演し、前田がKANONと「MISSIONx2」以降も交流が続いていることを明かしていた。
この投稿に、ファンからは「また2人がFantasy踊ってるの見れると思ってなかった」「懐かしすぎる」「オーディション思い出してエモい」「これぞTeam Cの絆」「別々のグループだけど、同じ年にデビューしたの運命すぎる」「最後MAZZELって言ってるの愛を感じる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆前田大輔＆KANON、思い出の楽曲「Fantasy」でコラボ
◆前田大輔＆KANONのコラボ動画に反響
