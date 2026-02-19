ウェーブ、プラモデル「ストライクドッグ［PS版］初回限定版」などを3月に発売延期「ブラッドサッカー［PS版］」や「マットアロー1号・スペースアロー」が対象
2月19日 発表
(C) SUNRISE
「ストライクドッグ［PS版］初回限定版」
ウェーブは、プラモデル「ストライクドッグ［PS版］初回限定版」など、2026年2月に発売予定商品の一部を3月に発売延期することを発表した。
今回対象となる商品は、プラモデル「ストライクドッグ［PS版］初回限定版」「ブラッドサッカー［PS版］【再販】」「マットアロー1号・スペースアロー ［マルチプレックス］」「可洛基（COLAJI）」のほか、組立式ハンドパーツ「NEW F・ハンド 丸S グレー／ホワイト」「NEW F・ハンド 丸M グレー／ホワイト」「NEW F・ハンド 角S グレー／ホワイト」「NEW F・ハンド 角M グレー／ホワイト」の計12商品が発売延期となる。
延期の理由については「諸般の事情」としており、延期について同社は「お客様には大変ご迷惑をお掛けしまして誠に申し訳ございません。 何卒ご理解いただきますよう宜しくお願い申し上げます。」とコメントしている。
「ブラッドサッカー［PS版］【再販】」
「マットアロー1号・スペースアロー ［マルチプレックス］」
「可洛基（COLAJI）」
「NEW F・ハンド 丸S グレー／ホワイト」
「NEW F・ハンド 角S グレー／ホワイト」
(C)円谷プロ
(C)2025 HEMOXIAN LTD. ALL RIGHTS RESERVED.